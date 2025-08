Així és el 4x4 elèctric que s'ha dissenyat per visitar Vall de Núria

El Torgo és un vehicle elèctric 4x4 que s'ha desenvolupat exclusivament per a les necessitats de l'estació de Vall de Núria. Va néixer com a alternativa al telefèric que va fins a l'alberg en casos de meteorologia adversa. Es volia una solució "totalment sostenible", alineada amb els canvis per avançar en la descarbonització de l'estació, explica el gerent, Toni Casals.

Quan el vehicle no és requerit per substituir el telefèric, el Torgo es fa servir per a altres usos més lúdics, i els visitants recorren la Vall de Núria "de punta a punta". L'alcaldessa de Queralbs, Imma Constans, destaca que iniciatives com aquesta permeten desestacionalitzar l'activitat i "donar més vida" a la vall, que cada any visiten unes 300.000 persones.

Pujar i baixar pendents pronunciats del 40% amb vehicle de manera còmoda i segura ja és possible a la Vall de Núria amb el Torgo, un cotxe amb doble motor, un per eix, que permet recórrer la vall de manera tranquil·la, sense emetre gairebé soroll. Amb més de 400 cavalls, no sobrepassa els 50 quilòmetres per hora i compta amb 8 places. L'accés del visitant al vehicle és per uns portons amplis que té als laterals, cosa que després permet una visió de gairebé 180 graus.

El Torgo el vehicle elèctric 4x4 de la Vall de Núria.

ACN

El recorregut, d'uns 45 minuts de durada, porta els visitants per pics de gairebé 3.000 metres. "Amb el Torgo fem un recorregut de punta a punta de la Vall de Núria, parant per diferents punts, diferents miradors i explicant coses de la gestió que fem en l'àmbit mediambiental", assenyala Toni Casals. També s'expliquen els valors de la vall en l'àmbit patrimonial i natural. El viatge acaba a l'alberg, on es posa èmfasi en el parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser que envolta la Vall de Núria.

La posada en marxa del Torgo, explica Casals, encaixa dins el projecte Ecovall, com una necessitat de descarbonització dels vehicles que tenen. Segons el gerent, el projecte Ecovall és l'eina de què s'han dotat per anar-se "adequant" al canvi climàtic, des d'on es treballen aspectes que van des de la gestió de l'energia a Núria, fins a la gestió de residus, la descarbonització o la preservació de l'entorn.

El desenvolupament del Torgo s'ha fet a instàncies de Ferrocarrils de la Generalitat. La idea és homologar-lo i després l'empresa que l'ha produït podria treure'l al mercat.

"Un ascensor panoràmic a l'aire lliure"

L'estació de muntanya també obre al públic els mesos d'estiu el Telecadira de la Pala. L'ascensió amb aquest remuntador és de 10 minuts i apropa els excursionistes a cims i circuits. Per Toni Casals, la pujada o la baixada amb aquest telecadira és gairebé com un "ascensor a l'aire lliure", i que mostra "un panorama únic" de la vall. Un cop a dalt, es poden iniciar diverses rutes com el Mirador de les 7 valls, el Pic de l'Àliga i el Pic de Torreneules.

Des de l'estació, també s'ha volgut reconèixer la feina del desaparegut fotògraf Toni Anguera amb una exposició temporal antològica al centre d'arribada de visitants. Ell era un enamorat de Núria i les fotografies que s'hi poden veure reflecteixen la seva mirada. El visitant també troba fotografies d'Anguera de gran format repartides per la vall.

Desestacionalitzar l'activitat

L'alcaldessa de Queralbs, Imma Constans, explica que l'objectiu de totes les noves activitats és aconseguir desestacionalitzar l'activitat a la Vall de Núria. "Abans teníem moltes persones a l'època d'hivern, caps de setmana i Nadal, i després a l'estiu baixava", ha explicat Constans. La idea, segons l'alcaldessa, és que "totes les persones que ens visitaven en uns mesos molt concrets vinguin a visitar-nos al llarg de tot l'any". Això no només és bo per poder gaudir Núria, explica l'alcaldessa, "sinó també serà bo per Queralbs, la Vall de Ribes i tot el Ripollès".

El setembre de l'any passat, després de mesos d'intenses negociacions, es va desencallar l'acord de concessió entre el consistori de Queralbs i Ferrocarrils de la Generalitat per explotar Vall de Núria. La concessió s'allarga fins a l'any 2054 i, entre altres aspectes, preveu inversions en nous projectes per valor de 27 milions d'euros.