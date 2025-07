L'edifici centenari de l'ateneu de Campdevànol comença les obres de reforma

L'ateneu de Campdevànol, al Ripollès, ha començat la primera fase d’obres de l'edifici que l'acull des del 1917. La reforma permetrà tornar a habilitar-hi un espai de cafè, que trobava en desús per no complir la normativa, i arreglar la coberta. A més, també s’ha començat a treballar per recuperar la façana original.

L'actuació ronda els 385.000 euros i està subvencionada pel Departament de Cultura, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Campdevànol. Més endavant, es vol restaurar la sala principal i dividir en dos pisos la part del teatre, per destinar-ho a sales d'entitats i de promoció d'art i cultura. Les obres a l’ateneu de Campdevànol, conegut popularment com el Casino, es preveu que estiguin enllestides a finals d’any, per inaugurar-ho a principis del 2026. La reforma permetrà recuperar l’aspecte que tenia el 1917 l’espai de cafè, que fins ara estava tancat.

Per ara, els treballs interiors han permès descobrir, segons explica el president de l’ateneu, Albert Calzada, que “encara es conserva un tros petit de les rajoles hidràuliques amb el dibuix original”. Un cop renovat, aquest espai tornarà a acollir la programació habitual de l’ateneu. En aquesta mateixa actuació, també es renovarà la coberta de l’edifici, que ocupa una superfície total de 436 metres quadrats. Per una banda, s’arreglarà la part de la teulada original de fusta i se n’afegirà de nova, però també se substituirà per una teulada de panells sandvitx el tros que està fet de fibrociment i que cal retirar.

A més, s’ha començat a treballar per recuperar la façana original del 1917. Aquesta actuació està prevista per una segona fase d’obres, però de moment s’ha arrencat el porxo de fusta que recobria l’entrada a l’edifici. La façana original era blanquinosa en comptes de groga i quedava coronada per tres voltes molt característiques.