Aquest és un dels pobles més bonics de Catalunya: medieval, intacte i amb encant de conte

Les vacances d'estiu són un moment ideal per a fer escapades amb família i descobrir indrets del país que ens són desconeguts. Per als amants del romànic i les excursions hi ha un poble al Ripollès que és imprescindible, es tracta de Beget, un poble on es troben la història, l’arquitectura i el paisatge. Aquest nucli situat al terme municipal de Camprodon, està envoltat d'un entorn natural privilegiat i una estructura urbana molt ben conservada.

Beget té un nucli principal de població amb carrers estrets a prop de l’església de Sant Cristòfol, una construcció romànica. Al seu voltant es va desenvolupar el sector més antic del poble, amb carrers empedrats i cases tradicionals. El pont de Beget, que data del segle XIV, connecta aquesta àrea amb un segon sector del poble, on convergeixen el camí de França i el camí de la Font en una petita plaça pintoresca. En aquest punt també s’hi troba la torre del rellotge, i un pont nou sobre la riera del Trull, construït l’any 1940 per substituir-ne un d’anterior que fou destruït per una riuada.

Arquitectura tradicional

Les cases de Beget són un altre dels seus grans atractius. Moltes estan assentades directament sobre la roca, amb murs fets de pedra lligada amb morter de calç i fang en les construccions més antigues. També s'hi poden veure edificis decorats amb barbacanes, ràfecs de fusta i balconades que donen caràcter als edificis. Al voltant del poble, entre els boscos, hi ha masies i les antigues parròquies rurals de Rocabruna, Bestracà i Salarça, que es van agregar al municipi abans que s'incorporés a Camprodon.

Bé Cultural d’Interès Nacional

Beget ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de Conjunt Històric, un reconeixement que valora la seva riquesa patrimonial i paisatgística. A més, ha estat distingit com un dels Pobles amb Encant per l’Agència Catalana de Turisme, una distinció que només tenen catorze pobles a tot Catalunya, cinc dels quals es troben a les comarques gironines.

Aquest reconeixement posa en relleu no només el valor històric del poble, sinó també el seu atractiu turístic i la seva capacitat per oferir una experiència autèntica als visitants. Beget és, per tant, és un refugi per als amants de la natura, la tranquil·litat i la muntanya que és ideal com a punt de partida per fer excursions.