Queralbs planeja la xarxa de calor amb biomassa per a llars i edificis públics

L'Ajuntament de Queralbs continua amb la construcció de la xarxa de calor amb biomassa, un projecte que va començar a caminar fa dos anys i que aquesta tardor tindrà un nou impuls. El consistori preveu tancar l'any amb les licitacions de la construcció i explotació adjudicades. Actualment, tenen una vintena de propietaris del nucli urbà que ja han expressat la voluntat de connectar-s'hi i el consistori ha trobat els recursos per tirar-ho endavant.

L'alcaldessa, Imma Constans, ha valorat molt positivament aquesta iniciativa. "És un projecte ambiciós de futur i de transformació del municipi", explica. La xarxa de calor funcionarà amb la construcció d'una central tèrmica i una caldera de biomassa de 300 kW que connectarà amb una vintena de llars i edificis públics del nucli urbà, com ara l'Ajuntament i Casa Núria.

La idea és aprofitar en un futur la fusta dels boscos de la zona i deixar d'utilitzar combustibles fòssils. "Qui hagi viscut aquí fa 30 o 40 anys recordarà que molts dels boscos que tenim eren prats de pastures i hem d'intentar recuperar-ho i treure profit dels boscos madurs, que podran servir per fer biomassa", diu. Aquest pas, admet, "no es farà de la nit al dia", però sí que estan decidits a iniciar un procés que permeti arribar-hi. Segons l'alcaldessa, l'any vinent volen començar la redacció d'un nou pla forestal per identificar l'aprofitament de fusta de boscos madurs.

Facilitats per als veïns interessats

A principis de juliol, l'Ajuntament i els tècnics van reunir-se amb veïns per aclarir dubtes i posar-los al dia de l'estat del projecte. També se'ls va detallar el conveni de cinc anys amb l'Ajuntament segons el qual es comprometen a assumir una part del cost i quedar-se a la xarxa com a mínim aquest temps. "De moment ja tenim una vintena de persones que han signat el compromís i això ens dona molta empenta a continuar endavant", detalla l'alcaldessa.

Al marge dels diners públics que s'hi destinaran, el cost de connexió de cada llar és d'uns 4.400 euros. El consistori n'assumirà la meitat i la resta, els particulars. Segons l'alcaldessa, es posaran facilitats perquè els veïns puguin pagar de "forma fàcil i còmode i que ningú es quedi fora pel tema del pagament a fer". Constants celebra que entre els interessats també hi hagi segones residències. "Estem molt contents que apostin pel projecte i que fins i tot decideixin canviar el seu sistema de calefacció", detalla. Aquest seria el cas, per exemple, dels que s'escalfen actualment amb radiadors elèctrics.

Una xarxa de calor subministra energia tèrmica en forma d’aigua calenta fins als edificis o habitatges connectats. Aquesta energia s’aprofita mitjançant un bescanviador de calor instal·lat dins l’habitatge, que permet escalfar un circuit de radiadors per a calefacció o bé l’aigua calenta sanitària mitjançant un acumulador.

Amb l'ajuda de tècnics de la Diputació de Girona, s'ha treballat també en els plecs de licitació del projecte de construcció i també el de l'empresa explotadora de la xarxa. Confien adjudicar-ho tot abans d'acabar l'any. La previsió és començar-les al llarg del 2026 amb una durada d'uns sis mesos. La nau amb la maquinària de la xarxa s'aixecarà a uns terrenys municipals del Camp del Vilar.

El cost de la primera fase és de 806.000 euros que es finançarà amb un ajut de l'ICAEN, uns 287.000 euros, la Diputació de Girona aportarà 250.000 euros i el Pla Únic d'Obres i Serveis 228.900 euros- Uns recursos que es complementaran amb 40.000 euros de fons propis de l'Ajuntament i sense haver de demanar crèdits.