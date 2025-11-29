Com identificar els primers senyals d'intoxicació per les estufes o les llars de foc abans que sigui massa tard

Amb l'arribada del fred, tenir una estufa o llar de foc a casa marca la diferència. Tot i que aquests aparells són ideals per escalfar-se a l'hivern, també són perillosos, ja que són moltes les vegades que s'han produït accidents greus perquè s'han deixat enceses tota la nit o s'ha oblidat de desconnectar-la en sortir de casa. Els tipus d'accidents que provoquen, sobretot les estufes, són les intoxicacions per monòxid de carboni.
El monòxid de carboni és un gas altament tòxic que es forma quan un combustible ric en carboni, com el gas, la llenya, el carbó o la gasolina es crema de manera inadequada en un entorn amb poc oxigen. És per això que és indispensable anar amb molt de compte quan engeguem les estufes a l'hivern i, sobretot, si deixem a nens i persones majors en una mateixa habitació amb aquests aparells.
Quins són els símptomes d'una intoxicació?
A la llar o en espais de treball, qualsevol dispositiu que funcioni amb aquest tipus de combustibles pot arribar a produir monòxid de carboni i, per tant, una intoxicació. Si diverses persones que han estat en un lloc tancat comencen a trobar-se malament alhora, pot ser un senyal i no hauria de passar desapercebut.
Com aquest tipus de gas és incolor, inodor, insípid i no irritant, de vegades, no es pot distingir l'olor, és complicat saber que estem respirant monòxid de carboni, per tant, cal estar atentes als símptomes. Els més habituals són mal de cap intens, marejos, somnolència exagerada, debilitat i sensació de cansament profund, nàusees o vòmits, desmais o convulsions, palpitacions i dolor al pit.
Són símptomes també propis d'altres malalties, com pot ser la gastroenteritis o una grip, per això és important previndre, en tot cas, i actuar davant d'aquests indicis, ja que inhalat durant molt temps, pot causar la mort ràpidament.
Com actuar davant la sospita?
Si comences a sentir aquests símptomes o algú al teu costat es comença a trobar malament i esteu en un lloc amb estufes o aparells que funcionen amb gas, obri portes i finestres per renovar l’aire immediatament. A més, surt o treu a la persona exposada a un espai segur i ben ventilat i, si els símptomes i el malestar no cessen, visita un centre mèdic.
També es pot actuar de manera preventiva quan tenim aquests tipus de calefactors a casa. És molt recomanable revisar l'estat dels aparells de calefacció abans d'utilitzar-los tots els anys i evitar fer servir estufes portàtils que funcionen amb gasolina, gas propà o carbó. Sobretot, no s'han de posar estufes pròximes a cortines, mobles o llits, perquè hi ha risc que es peguin foc.