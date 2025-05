El Ripollès impulsa un pla obrir biblioteques autogestionades i fomentar la lectura

El Ripollès vol fomentar la lectura i "enfortir la cohesió social i l'arrelament" amb un pla aprovat pel Consell Comarcal per unanimitat. El document inclou una diagnosi i accions concretes amb el suport de biblioteques, centres educatius, entitats i partits polítics. "Volem arribar a tots els pobles petits que no tenen biblioteca, 14 dels 19 que som", explica el president del Consell Comarcal, Amadeu Rosell. Un model que es vol seguir és el de l'espai que ha obert l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries, fa un mes, amb un grup de voluntaris. "Gràcies a donacions tenim una biblioteca molt completa", afirma l'Imma, una de les persones del grup.

El pla del Ripollès, a cinc anys vista, vol millorar els hàbits lectors de la població i està fet per l'Associació Tantàgora Serveis Culturals a partir de les dades facilitades pels ajuntaments i altres organismes. El document recull els principals reptes i línies d'acció que plantegen arribar a tot el territori, generar més lectors i fomentar la coordinació entre els diferents agents culturals. "El Ripollès és una comarca extensa, poc poblada i amb nuclis urbans petits, que cal tenir-los en compte", afirma Oriol Homs, sociòleg i representant de l'associació encarregada de l'estudi.

Malgrat això, el document remarca que és un territori amb un "ecosistema lector actiu i amb molta activitat que mobilitza actors públics i privats amb una àmplia gamma d'accions per promoure la lectura". És per això que, segons Homs, cal potenciar les activitats que es fan i millorar-ne la coordinació perquè la població en tingui coneixement. La idea és "posar la lectura al centre de tota l'activitat cultural que es fa a la comarca, que és molta", afirma.

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rosell, admet que cal millorar en aquest aspecte per també arribar "més lluny" i ser més eficients amb la suma de tots els ajuntaments i actors implicats. El següent pas serà treure a licitació el contracte perquè una empresa pugui posar en marxa aquest pla. "Des d'aquí tampoc tenim recursos humans ni tècnics per fer-ho", afirma Rosell. La redacció ha costat prop de 5.000 euros finançats amb una subvenció de la Conselleria de Cultura de 17.000 euros. Els diners que queden es destinaran a la licitació i també a accions concretes. L'ens confia que, ara que tenen un pla amb accions detallades, els sigui més fàcil accedir a ajuts per fer-ho realitat.

Els jubilats i els joves

El pla situa les persones majors de 65 anys i els joves com a col·lectius d'interès per fomentar la lectura. "Hi ha estudis que demostren que l'activitat cerebral de la lectura ajuda a tenir una vida més sana i a un envelliment més actiu", remarca Homs. Un factor en contra, però, és que per raons històriques la gent gran té un nivell educatiu més baix i això pot ser una barrera. En el cas dels joves, una de les claus poden ser els clubs de lectura, sobretot entre els adolescents, per reforçar la tasca que fan els centres educatius per fomentar l'hàbit lector.

L'èxit a Sant Pau de Segúries, un model a replicar

Fa un mes l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries va inaugurar una biblioteca autogestionada amb l'ajuda d'un grup de voluntaris. És un model que la comarca voldria replicar a altres punts pels bons resultats que presenta. Es troba a la segona planta de l'edifici consistorial i, per accedir-hi, cal posar un codi des d'una aplicació mòbil. Les persones grans, però, poden demanar un codi fix perquè els sigui més fàcil. Una de les voluntàries és Imma Páez que celebra que ja no hagin de desplaçar-se a Camprodon o Ripoll per anar a una biblioteca. "Molts cops, si necessitaves un llibre te'l compraves", admet.

Ara ja poden agafar en préstec tota mena de material, des de revistes, novel·les o contes, entre d'altres. Abans d'emportar-se'l han d'anotar les seves dades i el dia que el tornaran. Tot és material recollit a través de donacions, un fet que ha sorprès els voluntaris pel volum que han aconseguit. "Són de famílies del poble, persones de segones residències o d'altres punts perquè s'ha corregut la veu", assenyala. Després, els voluntaris fan una tria per evitar repeticions i que estiguin en bon estat. L'horari és de dilluns a diumenge de 9 a 20 hores i l'Ajuntament ha posat 2.000 euros per adequar l'espai amb material com ara butaques, un ordinador i càmeres de vigilància.