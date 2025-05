El portaveu de la mesquita de Ripoll admet que no van comprovar els antecedents d'Es Satty

L'actual portaveu de la mesquita de Ripoll, Hamid Barbach, ha afirmat que no van comprovar els antecedents d'Abdelbaki es-Satty abans de contractar-lo com a imam perquè "no tenien accés a les bases de dades policials" i perquè eren una comunitat pacífica: "No sospitaven que passaria res", ha indicat. Ho ha dit una compareixença a la comissió d'investigació pel 17-A al Congrés en què ha apuntat que el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils els va "enganyar". També ha admès que en almenys dues ocasions prèvies als atemptats agents de la Policia Nacional espanyola va fer visites a l'oratori, però ha avisat que aquestes trobades van ser "rutinàries" i que els agents només volien conèixer les activitats que s'hi feien o si hi havia canvis a la junta.

Hamid Barbach ha assegurat que la comunitat no tenia manera d’esbrinar els antecedents relacionats amb el tràfic de drogues i el radicalisme islàmic d'Es Satty perquè no tenia accés a les bases de dades de la policia. A preguntes de tots els portaveus ha detallat que ells només controlaven si la persona escollida com a imam tenia coneixement de la doctrina de l’islam, si havia memoritzat l’alcorà i si podia ensenyar àrab als nens. “Si haguéssim sabut que tenia antecedents, no l’hauríem contractat”, ha sentenciat. També ha apuntat que el van donar d'alta la seguretat social, per la qual cosa s'ha preguntat per què el Ministeri de l'Interior no va creuar les dades.

En aquest sentit, ha explicat que després del 17-A van decidir canviar els protocols i ha dit que ara treballen de forma coordinada amb els cossos i forces de seguretat de forma que abans de contractar algú remeten la documentació a la policia per confirmar que no hi ha antecedents ni incompatibilitats per a poder exercir la professió. "Passem tots els papers als Mossos i a la Policia Nacional", ha subratllat.

Visites policials rutinàries

Barbach ha explicat que diversos efectius de la Policia Nacional espanyola van visitar diverses vegades la mesquita de Ripoll entre gener i agost de 2017. Amb tot, les ha descrit com a “visites rutinàries”, ha especificat que duraven entre cinc i deu minuts i que, en algunes ocasions se celebraven dempeus. "Volien saber quines activitats fèiem, si hi havia canvis en la junta, canvis d’imam, queixes dels veïns o problemes”, ha detallat.

Tot i assegurar que qui atenia els policies habitualment era l'aleshores president de la mesquita, Ali Lassine, ha admès que ell mateix va reunir-se breument amb efectius d’aquest cos un dia de l’any 2016. Alhora, ha apuntat que aquests agents anaven vestits de paisà i que no sap si pertanyien al CNI. En aquest mateix sentit, ha remarcat que el seguiment de la mesquita el feia la policia espanyola, i potser la Guàrdia Civil, però mai els Mossos d’Esquadra. Després dels atemptats sí que ha explicat que hi ha hagut més visites preventives.