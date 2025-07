Arriba el 46è Festival de Música de Ripoll

El Festival de Música de Ripoll arribarà aquest estiu a la quaranta-sisena edició del 12 de juliol al 6 de setembre del 2025. La cita està organitzada per l'entitat Amics de la Música i compta amb propostes de diferents estils musicals per a tots els gustos. En total, es tracta de vuit concerts que, com és habitual, se celebraran tots al claustre del Monestir. L’inici del Festival d’enguany el dona el 36è Curs d’interpretació musical, que es duu a terme del 5 al 13 de juliol.

Enguany, en el Curs d’interpretació musical, vint-i-cinc alumnes s'han posat a les mans d'un grup de professors de gran nivell per millorar les seves habilitats amb el violí, la viola, el violoncel, el piano o en música de cambra. El 13 de juliol mostraran els seus aprenentatges amb el concert de música de cambra que oferiran al claustre amb entrada gratuïta.

A les 11:30 hores i les 17:30 hores es faran els concerts de cloenda del curs, també gratuïts. Paral·lelament, el 12 de juliol a les 21:30 hores, es durà a terme el Concert de Joves promeses que han passat pel curs en anys anteriors. Es podran sentir les interpretacions de Yu Na Iñigo al violoncel i de Danilo Ivanovic al piano.

Programació

El 19 de juliol, el mateix cap de setmana de l’aplec sardanista, la Cobla Sol de Banyuls oferirà un concert de sardanes i música de cobla, a partir de les 20 hores al claustre. El 26 de juliol serà el torn de la música clàssica, amb el concert de Tatevik Khachatryan al violí i Elisabet Franch a la flauta, també a les 20 hores.

Tot seguit, el dia 2 d'agost, a les 20 hores, es farà el Recital Líric amb Lucía García com a soprano, el ripollès Jordi Galán com a tenor, Milan Perisic com a baríton i Anna Crexells al piano. Aquesta cita s’organitza conjuntament amb la Fundació Montserrat Caballé. El 23 d’agost, per altra banda, arribarà un concert amb el cantautor de la comarca Sergi Carbonell, també a les 20 hores, en format de trio musical.

El 6 de setembre a les 20 hores, els encarregats de cloure el Festival, segons s'ha comunicat, seran els músics del Jazz a la Fresca a càrrec del quartet liderat per la cantant ripollesa Cristina Amils, Èlia Lucas al piano, Héctor Tejedo al contrabaix i Pau Planas a la bateria. Amils presentarà en aquest concert el seu primer disc que ha tret recentment.

Els Amics de la Música, a través dels canals institucionals, han posat en relleu la implicació de la població de la comarca en aquesta edició i també han agraït l’aportació de l’Ajuntament i dels patrocinadors per poder tirar endavant econòmicament el Festival. L'Ajuntament de Ripoll ha informat que les entrades per als concerts del Festival es podran adquirir per Internet, a través de la plataforma entrapolis o bé presencialment al Museu Etnogràfic de Ripoll.