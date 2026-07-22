Una vaca irromp al bar del Ripollès que és un temple dedicat a Kilian Jornet

El bar Gusi, a l'entrada de Ribes de Freser, és un punt de trobada dels amants dels esports de muntanya i un temple dedicat a Kilian Jornet, que hi té un altar en una de les parets. Si bé, aquest estiu ha incorporat un nou client inesperat: una vaca.
Tal com ha compartit el mateix bar amb diversos vídeos a les xarxes socials, l'animal va entrar al local desorientat i després d'escapar-se d'una explotació ramadera propera. Estava tranquil i va irrompre en un moment en què l'afluència de clients era baixa.
Les imatges mostren com, després d'entrar derrapant, la vaca va frenar de cop i va quedar sobtada de veure-hi gent. Tothom va mantenir la calma per no esverar-la i el cambrer va acompanyar-la cap a la sortida sense que calgués lamentar ni ferits ni danys materials importants.
"Ni Kilian Jornet es va atrevir tant"
De fet, tot plegat ha quedat com una anècdota divertida que el mateix bar Gusi ha entomat amb humor. "Ni Kilian Jornet corrent per la muntanya es va atrevir tant. Avui hem tingut una visita molt especial", escriu a Instagram.
Fins i tot, ha batejat l'animal com a Ferdinand, en honor al dibuix animat, i ha celebrat que s'hagi assabentat que "aquí es menja espectacularment" i no s'hagi volgut perdre el menú del dia. "No tenia reserva, però no podíem negar-li una taula a un client d'aquesta mida", fan broma.
Ara caldrà veure si al bar Gusi de Ribes de Freser li reserven un lloc a la paret a la vaca Ferdinand, al costat de Jornet i altres estrelles dels esports de muntanya. Mentrestant, l'animal ja torna a estar amb els amos i gaudeix d'un bon estat de salut.