Mor el propietari d'una finca de Ribes de Freser en caure-li a sobre un arbre durant una tala

El propietari d'una finca de Ribes de Freser anomenada Ribes Altes ha mort aquest dilluns en caure-li a sobre un arbre durant una tala, segons ha avançat Diari de Girona i han confirmat els Bombers a l'ACN.
Poc després de les onze del matí, l'home participava en les feines de tallar arbres amb altres persones quan n'hi ha caigut un a sobre. Els Bombers han enviat dues dotacions terrestres amb efectius del GRAE i l'helicòpter amb membres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En arribar a l'indret han trobat l'home inconscient. Poc abans de les dotze del migdia els efectius sanitaris han confirmat el decés.
Milers d'arbres tombats per les ventades
Han passat dues setmanes i mitja des de les fortes ratxes que es van registrar a Campelles, a la Vall de Ribes, i encara hi ha una part important d'afectació que es troba als boscos de titularitat pública. "És una llàstima perquè ens ha afectat sobretot pi roig, una fusta que encara no tocava de marxar del bosc", afirma l'alcaldessa Judit Cornellà. L'Ajuntament de Campelles (Ripollès) continua amb les tasques per arreglar els danys de les fortes ratxes de vent que hi va haver el 15 de març passat, destrossant l'enllumenat públic, cables i causant danys a habitatges.
En el cas dels boscos públics, han xifrat una afectació de 97 hectàrees, de les quals esperen poder-ne treure més de 7.300 tones de fusta, un miler més del que s'acostuma a extreure en un any al Ripollès. Malgrat la destrossa, confien poder vendre el 85% d'aquesta fusta. Són finques que tenen una gestió forestal planificada.
Les destrosses al mobiliari urbà del nucli de Campelles també van ser importants. Un dels problemes que tenen, segons Cornellà, és que les ventades han continuat aquest mes de març i això està dificultant la reparació dels danys. "El que ja estava malmès, acaba de caure i quan acabin aquests episodis després ho podrem acabar de comptabilitzar", afegeix.