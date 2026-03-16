Les ventades causen destrosses al Ripollès: «Sembla que hagi passat una guerra»

Les fortes ventades d'aquest diumenge al Ripollès han causat destrosses importants en diversos municipis, i encara hi ha veïnats sencers sense llum ni comunicacions. A Molló, al nord de la comarca, només el nucli disposa d'electricitat gràcies a un generador, mentre que els disseminats continuen sense i només algunes companyies ofereixen cobertura mòbil.
En declaracions a l'ACN, l'alcalde, Josep Coma, adverteix que la situació és especialment preocupant pel perfil de població, amb moltes persones grans i usuaris de teleassistència. També s'han registrat danys destacables a la Vall de Ribes. A Campelles, l'alcaldessa, Judit Cornellà, descriu així l'endemà del temporal: "Sembla que hagi passat una guerra".
La brigada municipal de Molló treballa aquest matí per restablir la mobilitat en diferents punts del municipi. Les ventades han fet caure nombrosos arbres que bloquegen camins i accessos a diverses masies. "Tenim veïnats amb l'accés molt difícil o pràcticament aïllats. Tindrem feina durant tota la setmana per obrir camins i garantir que es pugui arribar a tot arreu", explica l'alcalde, Josep Coma.
El temporal també ha causat danys en edificis municipals i explotacions agràries. Un dels punts més afectats és el poliesportiu municipal, on el vent ha arrencat part de la coberta. "Era una teulada nova, de fa tres anys, amb plaques solars instal·lades per a la comunitat energètica. Gran part del teulat ha acabat volant", detalla l'alcalde.
També una granja del municipi ha patit desperfectes importants: el vent va la teulada i bona part de les parets, tot i que, per sort, ni el bestiar ni la maquinària van resultar afectats. El Joan, el seu propietari, explica que es tracta d'una construcció familiar que va construir el seu avi. "Estava a casa, que la tinc davant, i em van venir a avisar que amb tant de vent havia baixat el cobert. Vaig sortir al carrer i em vaig trobar tot el cobert a terra", relata. Malgrat l'espectacularitat de l'ensorrament, el ramader destaca que no hi ha hagut ferits ni danys al bestiar,
El nucli urbà ha recuperat l'electricitat gràcies a la instal·lació d'un generador. A l'hotel-restaurant Calitxó aquest matí han pogut obrir el restaurant, però "a mig gas" perquè no permet una potència molt alta. "No funciona l'ascensor, la caldera de biomassa, però sí hem pogut mantenir neveres", ha detallat la responsable de recepció, Mina Mota. Aquest matí, en veure que la llum havia tornat, han respirat tranquils perquè, com a mínim, podran mantenir les neveres i tot el gènere dels congeladors que estan plens.
Més de 30 hores senes electricitat als disseminats de Molló
Els veïns dels disseminats de Molló viuen encara hores complicades perquè segueixen sense llum. Marc Azcona, copropietari del restaurant Les Planes d'Espinavell, al terme de Molló, explica que el principal problema ha estat la incomunicació. "El que ens fa patir més és no tenir cobertura de telèfon. És el més important i passa molt sovint. Ahir vam intentar trucar al 112 i no funcionava ni des de Molló ni des d'Espinavell", lamenta.
El negoci fa més de 30 hores que està sense llum, fet que posa en risc els aliments. "Estem preparant Setmana Santa i tenim els congeladors plens. De moment el congelat s'ha mantingut, però a la cambra haurem de comprovar si el menjar es pot servir o si l'haurem de llençar", explica. La manca d'electricitat també impedeix treballar amb normalitat.
La incomunicació va obligar alguns veïns a desplaçar-se fora del municipi per avisar els familiars. “Ahir vaig haver de baixar fins a Camprodon per dir-los que estàvem bé", relata Azcona. També explica que el trajecte va ser complicat per la gran quantitat d'arbres caiguts: "Vaig passar por perquè el cotxe va rebre impactes de branques. Vaig haver de baixar amb el xerrac i tallar arbres per poder continuar".
Els efectes del temporal també han tingut un impacte econòmic en els negocis locals, perquè va caure en cap de setmana, el moment fort en temporada baixa. "Si hi sumem la possible pèrdua de menjar, el cop pot ser important", diu Azcona. Davant aquesta situació, l'alcalde de Molló reclama més inversions per reforçar les infraestructures bàsiques. "Aquest hivern ja hem tingut diverses incidències i cada vegada que hi ha vent o pluja quedem sense electricitat o sense cobertura. Això pot passar una vegada, però n'hauríem d'aprendre", afirma.
Campelles també pateix els efectes del temporal
A Campelles, l'alcaldessa Judit Cornellà descriu l'endemà del temporal com una situació inèdita al municipi. "Les finestres s'arrencaven per culpa del vent i l'enllumenat funciona al 50% perquè molts fanals han quedat arrencats", explica. Cornellà assegura que l'episodi va generar una sensació de por poc habitual en un poble acostumat al vent: "Aquí venta sovint, però la gent gran diu que des de petits que no havien vist res igual".
Des que el vent va afluixar diumenge al migdia, bombers i veïns treballen conjuntament per retirar arbres i desperfectes. "Semblava una zona de guerra", resumeix. El temporal també ha tingut un impacte destacat en aquest municipi del Ripollès, que ha estat un dels municipis que registrat més altes d'avisos al telèfon d'emergències 112 durant aquest episodi.
I a Planoles, per exemple, també estan pendents de la retirada de pals de serveis i molts arbres caiguts. Un d'aquests pals de telefonia va caure a sobre d'una casa. El seu alcalde, David Verge, es queixa que feia quatre anys reclamaven que el retiressin.