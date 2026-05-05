Usuaris habituals de l'R3 celebren l'arribada del tren a Ribes de Fresrer, per primera vegada des del gener

Per primera vegada des de l'accident de Gelida del gener, un tren ha arribat a l'estació de Ribes de Freser (Ripollès). Avui s'ha reprès parcialment, amb quatre freqüències, el tram Ripoll-Ribes de Freser, un trajecte de 35 minuts. La represa s'ha fet amb la meitat dels combois que hi havia abans de la interrupció del gener, amb dos trens al matí i dos trens a la tarda. En paral·lel, es manté el servei de bus que connecta Vic amb Puigcerdà- La Tor de Querol amb combois que surten cada dues hores, essent entre setmana el primer a les 8 h des de Ripoll i l'últim, a les 22 h. I des de Ribes, de les 7. 24 hores fins a l'últim tren que surt a les 21.24 h en direcció a Vic. També s'ofereix amb un microbús la connexió entre Ribes i Toses, que a partir de demà passarà a cobrir Planoles-Toses.
Des de la Plataforma Perquè no ens fotin el tren, consideren que és una represa "molt minsa" i temen que els retards no se solucionaran. "El de l'R3 és un servei amputat que, a més de circular amb la meitat dels trens, continua sense puntualitat i amb retards, o sigui que no són capaços ni de fer funcionar el servei a mig gas", afirma Marc Janeras, un dels portaveus de la plataforma.
Janeras també ha assenyalat que si la línia "comença a fallar de nou, serà inacceptable, però res ens sorprendrà perquè la deixadesa és màxima". A més, també preocupa no saber en quin moment es podrà restablir la resta de línies fins a Puigcerdà-Tor de Querol, un cop fetes les obres de millores als túnels. Adif tampoc ha concretat cap data de finalització i la plataforma d'usuaris calcula que haurien d'estar acabades cap al juny, però no hi ha res en ferm i això, diuen, és una "irresponsabilitat" perquè es tracta d'un servei públic.
L'Ajuntament demana fiabilitat amb els horaris
L'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sanjaume, apunta en la mateixa direcció que Janeras: "Ens ho mirem amb perspectiva, però la realitat és que necessitem aquest servei funcioni, que s'hi pugui anar amb seguretat, que arribi a l'hora i que tu sàpigues que es complirà". L'alcaldessa recorda que una part molt gran d'usuaris fan servir el tren "per necessitat" i, tot i que és conscient que la falta de manteniment durant tots aquests anys no s'arreglarà amb uns mesos, confia que hi haurà les garanties per un bon funcionament.