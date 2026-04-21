Espectacular pedregada a Ribes de Freser

L'endemà d'una de les pedregades de pedra grossa més matineres d'ençà que el Meteocat recopila dades, el granís ha tornat a emblanquinar totalment un punt de Catalunya. Concretament, la tempesta ha descarregat amb força a Ribes de Freser, deixant bona part d'aquest municipi del Ripollès totalment emblanquinat.
Segona gran tempesta de la setmana
Diumenge passat, Ribes de Freser va arribar als 50 litres, segons un observatori no oficial. De fet, les estacions del Meteocat van registrar acumulacions d'aigua entre 10 i 20 litres.
Aquest dimarts, en canvi, la notícia ha estat la pedra. Com que no arriba als 2 centímetres, es tracta de pedra petita, però amb la quantitat caiguda, carrers i carreteres han quedat absolutament cobertes, talment com si hagués nevat. Això ha dificultat la circulació, per exemple, per la collada de Toses, però també el fet de caminar en ple centre de la població.
Més tempestes, sense avisos
En el quart dia de tempestes de tarda, el Meteocat no ha activat avisos per intensitat de pluja.
De fet, malgrat que s'estan reproduint els xàfecs al terç nord, fins ara les quantitats recollides en els observatoris oficials no han passat d'1 mm a punts del Ripollès i del Berguedà.