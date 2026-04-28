El PSC troba dos sindicalistes de la UGT per fer de nous regidors a Ripoll

El PSC ja ha escollit les dues persones que ocuparan les cadires buides del partit a Ripoll: Paco Morillo i Jorge Iglesias. Segons han informat en un comunicat aquest dimarts a la nit, després que aquesta tarda se celebrés el primer ple al municipi sense representació del PSC, Morillo i Iglesias "entomen un treball difícil", si bé asseguren que "faran un treball excepcional". Ambdós han estat vinculats a la UGT anteriorment, i des del partit destaquen que "són dues persones conegudes i estimades al Ripollès".
"Aquests dos representants socialistes tenen l’encàrrec específic de remarcar que el PSC està compromès amb Ripoll i els valors d’igualtat i de democràcia que representen totes les esquerres al municipi", remarquen des del PSC de les Comarques Gironines. Segons apunten, són dues persones que sempre "han treballat sempre a favor de la diversitat, la inclusió i en pro de valors humans i progressistes".
Enric Pérez i Anna Belén Avilés eren les dues persones que seien a les cadires del PSC a Ripoll fins fa unes setmanes, quan van dimitir després de la polèmica generada per haver facilitat els pressupostos de Sílvia Orriols. Ara, dos sindicalistes de la UGT ocuparan els seus llocs.
Qui són Paco Morillo i Jorge Iglesias?
Paco Morillo és veí de Ripoll i va desenvolupar tota la seva trajectòria laboral a l’empresa Fibran Group. A més, sempre ha estat vinculat a la UGT, sindicat amb el qual va exercir com a representant sindical al comitè de la seva empresa durant més de vint anys. També ha sigut entrenador de futbol a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses, ha entrenat futbol sala i ha fet d'àrbitre d'aquest mateix esport.
Per la seva banda, Jorge Iglesias és nascut a Montevideo (Uruguai) i va arribar a Catalunya arran de la situació política del seu país. Ha treballat a Artigas Alimentària, on va ser representant sindical, i durant divuit anys va exercir de secretari d'organització de la Unió Territorial de la UGT a les comarques gironines. Actualment, està jubilat i participa en projectes del sindicat al Ripollès adreçat a joves i joves immigrants.