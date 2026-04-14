Dimiteixen els regidors del PSC a Ripoll que van facilitar els pressupostos a Orriols

Fi a la crisi del PSC a Ripoll. Els dos regidors que van facilitar els pressupostos a Sílvia Orriols han presentat la seva dimissió i renúncia al càrrec després de reunir-se amb l'executiva nacional. La direcció dels socialistes catalans havia citat els edils Enric Pérez i Anna Belén Avilés, que ja havien posat el càrrec a disposició del partit després d'abstenir-se perquè l'alcaldessa d'Aliança Catalana pogués aprovar els primers comptes del mandat. Un gest que no va agradar ni a la direcció socialista a les comarques gironines ni tampoc a l'executiva nacional del partit, que ara ha dictat sentència, acceptant la renúncia.
A la direcció del partit tenien clar que difícilment es podien mantenir al càrrec després de la decisió. Ara caldrà veure com es fa aquest relleu i qui agafa les dues butaques que ara queden buides al plenari, però el procediment no és senzill. En tot cas, que els dos regidors plegarien era una evidència des que el mateix Salvador Illa va dir dissabte que el PSC "mai farà acords amb qui fa apologia de la intolerància". De fet, el president de la Generalitat ha marcat sempre una línia vermella amb l'extrema dreta, per això l'abstenció dels regidors socialistes ripollesos va sorprendre a Pallars.
Sense l'aval de la direcció nacional i la de Girona
La portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha deixat clar aquest mateix dilluns, just abans de la reunió, que el PSC és partidari dels acords "per millorar la convivència i la unitat de Catalunya". "No donarem suport a acords que tinguin a veure amb els plantejaments de la ultradreta", ha remarcat Moret. El portaveu dels socialistes a Ripoll, Enric Pérez, va argumentar l'abstenció per no repetir la situació d'anar a una qüestió de confiança i "fer perdre el temps". L'any passat els pressupostos de Ripoll es van aprovar de forma automàtica després de fracassar la moció de censura amb la retirada de Junts. I en l'anterior any, no hi va haver pressupostos i es van haver de prorrogar.
Ara bé, hores després de l'anunci, i davant l'enrenou generat a escala nacional, els dos regidors es van disculpar i van posar el càrrec a disposició. A través d'un comunicat, els dos edils van admetre que l'abstenció al ple va ser un error i que, un cop feta la reflexió, deixaven en mans del partit el seu futur al consistori. La decisió es prenia després d'una reunió mantinguda amb la federació del PSC a les comarques de Girona, que els havia convocat després de mostrar el "desacord absolut" amb la voluntat de facilitar que Orriols aprovés els primers comptes del mandat.
D'evitar un circ a perdre el càrrec
Els dos regidors de Ripoll, liderats per Enric Pérez, asseguraven que el seu projecte està "als antípodes" dels valors que defensa Orriols. "Ho hem defensat constantment i coincideix amb la pèssima gestió municipal d'Orriols a Ripoll", explicaven. Ara bé, amb la seva abstenció, els regidors socialistes volien "evitar un circ polític i mediàtic" a Ripoll que és el que s'ha acabat produint amb l'abstenció als comptes. Quin ha estat l'error, segons els regidors del PSC? "No es va tenir prou en compte que el principi fonamental d’evitar qualsevol col·laboració amb l’extrema dreta és superior a aquella intenció inicial". Una reculada que no ha evitat que perdin el càrrec.
Les dues dimissions obren un nou escenari per al PSC a Ripoll. Enric Pérez, fins ara portaveu i líder del partit a la vila, és un regidor històric del 2003 al 2011 i del 2019 fins a l'actualitat. També va ser president del Consell Comarcal del Ripollès entre 2007 i 2011. En els llocs tres i quatre de la llista a les eleccions municipals del 2023 hi ha Jordi Planadecursach i Núria Batalla respectivament, tot i que ningú s'ha pronunciat sobre si acceptarà l'acta. En tot cas, s'obre el debat sobre el futur candidat a l'alcaldia. Respecte els comicis de fa quatre anys no repetirà el candidat socialista, però tampoc ni el de Junts ni el d'ERC ni el de la CUP.