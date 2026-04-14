Els regidors del PSC de Ripoll es rebel·len contra la direcció pel cessament: «És una decisió unilateral»

La crisi al PSC pels pressupostos de Ripoll no només no s'ha resolt, sinó que s'ha agreujat. Després que la cúpula del partit hagi fet dimitir els dos regidors que van facilitar els pressupostos de Sílvia Orriols, els afectats han fet un comunicat contundent en què avisen que la decisió ha estat "unilateral". "L'agrupació local no comparteix en cap cas la decisió i hi està en absolut desacord", asseguren Enric Pérez i Anna Belén Avilés. Així mateix, asseguren que no hi ha cap membre de la llista municipal que vulgui prendre el relleu dels dos regidors cessats. L'exregidor Pérez, que era assessor de Sílvia Paneque al Departament de Territori, ja ha demanat el seu cessament "immediat" en el càrrec.
A la direcció tenien clar que difícilment es podien mantenir al càrrec després de la decisió. Ara caldrà veure com es fa aquest relleu i qui agafa les dues butaques que ara queden buides al plenari, però el procediment no és senzill i, pel que sembla, no hi ha predisposició a facilitar-ho des de Ripoll. En tot cas, que els dos regidors plegarien era una evidència des que el mateix Salvador Illa va dir dissabte que el PSC "mai farà acords amb qui fa apologia de la intolerància". De fet, el president de la Generalitat ha marcat sempre una línia vermella amb l'extrema dreta, per això l'abstenció dels regidors socialistes ripollesos va sorprendre a Pallars.
Segons va explicar dilluns la portaveu del partit, Lluïsa Moret, els dos regidors estaven convocats a una reunió a Girona a la tarda per prendre "les decisions oportunes". Ara, Pérez i Avilés neguen que s'hagi produït cap trobada. "No es va celebrar cap reunió ahir a la tarda ni se'ns ha traslladat cap comunicació formal de la decisió que hem conegut pels mitjans de comunicació", apunten al comunicat. Els dos regidors cessats defensen la seva actuació a l'Ajuntament de Ripoll i, de manera implícita, l'aprovació dels pressupostos d'Orriols. "La nostra actuació sempre ha estat guiada per la voluntat de treballar pel nostre municipi", sostenen.
Moret ha deixat clar aquest mateix dilluns que el PSC és partidari dels acords "per millorar la convivència i la unitat de Catalunya". "No donarem suport a acords que tinguin a veure amb els plantejaments de la ultradreta", ha remarcat. Els socialistes a Ripoll van argumentar l'abstenció per no repetir la situació d'anar a una qüestió de confiança i "fer perdre el temps". L'any passat els pressupostos de Ripoll es van aprovar de forma automàtica després de fracassar la moció de censura amb la retirada de Junts. I en l'anterior any, no hi va haver pressupostos i es van haver de prorrogar.
Els dos regidors asseguraven després de l'abstenció que el seu projecte està "als antípodes" dels valors que defensa Orriols. "Ho hem defensat constantment i coincideix amb la pèssima gestió municipal d'Orriols a Ripoll", explicaven. Ara bé, amb la seva abstenció, els regidors socialistes volien "evitar un circ polític i mediàtic" a Ripoll que és el que s'ha acabat produint amb l'abstenció als comptes. Quin ha estat l'error, segons els regidors del PSC? "No es va tenir prou en compte que el principi fonamental d’evitar qualsevol col·laboració amb l’extrema dreta és superior a aquella intenció inicial". Una reculada que no ha evitat que perdin el càrrec ni tampoc una crisi encara pendent de resoldre.