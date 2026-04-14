El PSC fulmina l'agrupació del partit a Ripoll

La crisi del PSC a Ripoll es remata amb la dissolució de l'agrupació local del partit. Així ho ha comunicat la federació dels socialistes a les comarques gironines després de la renúncia dels dos regidors que van facilitar els pressupostos a Sílvia Orriols. Tal com han explicat els socialistes gironins, a partir d'ara es crearà una comissió gestora a falta de trobar nous dirigents i noves persones disposades a agafar l'acta en el poc més d'un any que resta de mandat. El PSC no ha donat cap més detall sobre com pensar pal·liar la crisi generada i s'ha limitat a dir que treballa en un "projecte alternatiu de progrés" per a l'Ajuntament de la capital ripollesa.
La federació gironina també es pronuncia sobre l'operació de renúncia dels edils després que hagin criticat el procediment del partit. Concretament, el PSC de les comarques gironines assegura que ha gestionat el procés per acceptar la seva sortida després que els regidors posessin el càrrec a disposició. De fet, reiteren que la competència de prendre aquesta decisió és seva. "No hi ha cap principi superior a evitar el pacte i qualsevol col·laboració amb l'extrema dreta", diuen els socialistes gironins, que mantenen que aquest ha estat el criteri per acceptar la renúncia.
"La línia vermella de no pactar amb l'extrema dreta s'ha de respectar a tot Catalunya", afegeix la federació gironina del PSC, unes paraules que ha replicat la mateixa Sílvia Paneque aquest dimarts. La consellera de Territori ha llançat un avís a navegants als regidors socialistes d'arreu de Catalunya: Aliança Catalana és una "línia vermella" i no s'hi pot arribar a pactes, ni per activa ni per passiva. L'executiu ha deixat clar que el camí que han de seguir tots els edils és la del bloqueig a totes les iniciatives de l'extrema dreta. "Hi ha una línia molt clara de no col·laborar amb posicions d'extrema dreta i això és el que els grups municipals del PSC han de mantenir", ha sentenciat Paneque.
Després que la cúpula del partit hagi fet dimitir els dos regidors que van facilitar els pressupostos de Sílvia Orriols, els afectats han fet un comunicat contundent en què avisen que la decisió ha estat "unilateral". "L'agrupació local no comparteix en cap cas la decisió i hi està en absolut desacord", asseguren Enric Pérez i Anna Belén Avilés. Així mateix, asseguren que no hi ha cap membre de la llista municipal que vulgui prendre el relleu dels dos regidors cessats. L'exregidor Pérez, que era assessor de Sílvia Paneque al Departament de Territori, ja ha demanat el seu cessament "immediat" en el càrrec.