Avís a navegants del Govern als regidors socialistes: Aliança Catalana és una línia vermella

Avís a navegants del Govern als regidors socialistes d'arreu de Catalunya: Aliança Catalana és una "línia vermella" i no s'hi pot arribar a pactes, ni per activa ni per passiva. Arran de la crisi de Ripoll, que s'ha saldat la dimissió dels dos regidors del PSC al consistori per haver facilitat els pressupostos de Sílvia Orriols, l'executiu ha deixat clar que el camí que han de seguir tots els edils és la del bloqueig a totes les iniciatives de l'extrema dreta. "Hi ha una línia molt clara de no col·laborar amb posicions d'extrema dreta i això és el que els grups municipals del partit que dona suport al Govern han de mantenir", ha sentenciat la portaveu, Sílvia Paneque.
La remor de fons continua després de l'episodi a la capital del Ripollès. En un comunicat, els dos regidors cessats s'han rebel·lat contra la direcció i han advertit que no hi ha cap candidat que vulgui substituir-los a l'Ajuntament, després d'una decisió imposada per la cúpula del partit. A Pallars insisteixen que la seva sortida és una "assumpció de responsabilitats". El Govern, en la línia del que va verbalitzar el president, Salvador Illa, aquest cap de setmana, insisteix que "no hi ha cap mena de marge de col·laboració" amb l'extrema dreta, perquè és un projecte contrari a allò que defensa l'executiu. "És una línia vermella coneguda", ha insistit Paneque.
La decisió de facilitar els comptes va ser "una decisió pròpia" del grup municipal de Ripoll que xoca amb la posició i el relat del Govern i del PSC. "La posició és molt clara; oposar-se a uns pressupostos que permeten aplicar polítiques d'extrema dreta no és bloqueig, sinó defensa de l'acció del Govern i els valors que defensa el PSC", ha afirmat. I això va al marge del que implica no tenir pressupostos en un ajuntament, que era un altre dels arguments que posaven sobre la taula els regidors socialistes per justificar la seva abstenció. "No hi ha cap projecte més allunyat de l'extrema dreta que el nostre", ha dit.
La consellera coneix bé un dels regidors que, amb la seva abstenció, va facilitar els pressupostos d'Orriols. Enric Pérez era assessor del seu gabinet al Departament de Territori. Després de la decisió del PSC de fer-lo dimitir com a regidor, Pérez ha presentat la seva renúncia com a assessor i Paneque l'ha acceptat, tot agraint la fenia feta fins ara en àmbits com la mobilitat i l'habitatge. Amb la seva sortida i la d'Anna Belén Avilés ja són set els regidors que han deixat el càrrec des que va començar el mandat d'un total d'onze, si no tenim en compte els sis d'Aliança Catalana.
Crítiques de l'oposició cap al PSC
Des del faristol del Parlament, els partits han estat crítics amb el PSC. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat als socialistes que "resolguin els problemes" a Ripoll abans d'"alliçonar" els juntaires pel que fa la relació amb Aliança Catalana. Vergés ha relacionat la polèmica a la capital del Ripollès amb el "desgavell" que, a parer seu, regna al Govern. Al seu torn, el PP creu que el cas de Ripoll constata que Illa "ha perdut el control intern" i que el PSC està "atrapat en la casa dels embolics". Així ho ha dit el portaveu parlamentari de la formació, Juan Fernández, que ha demanat "explicacions" al president i li ha reclamat "coherència en l'acció política".
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha considerat "injustificable" permetre que Aliança "se surti amb la seva" a Ripoll. "No és assumible per cap partit que diu que no pactarà mai amb l'extrema dreta. ERC no ho ha fet ni ho farem. Tampoc els blanquejarem", ha assegurat. Pel que fa a la CUP, el portaveu Dani Cornellà ha qualificat de “vergonya” el que ha passat a Ripoll i ha sostingut que el PSC no ha actuat amb la rapidesa ni la contundència que calia. Els anticapitalistes també apunten Paneque per no haver cessat Pérez del Departament. Diferent ha estat el to dels Comuns. La seva presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, ha assegurat que la direcció dels socialistes ha actuat "de manera ràpida i contundent" i s'ha dirigit a Junts. "M'agradaria que tots els partits ho tinguessin igual de clar i que Junts seguís aquesta línia", ha assegurat.