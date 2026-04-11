Illa, després de la votació de Ripoll: «Mai farem acords amb qui fa apologia de la intolerància»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha refermat públicament l'oposició de la direcció del PSC a l'abstenció dels seus dos regidors a Ripoll que han permès l'aprovació del pressupost de l'alcaldessa, Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana. En una intervenció al Consell Nacional del seu partit, sense esmentar aquesta votació directament, Illa ha volgut deixar clar que als socialistes “sempre els trobaran al diàleg i en els acords per enfortir la convivència i la unitat de Catalunya; i mai de la vida en acords amb els que fan apologia de la intolerància i la divisió”. La contundent afirmació l’ha fet després de criticar durament l’extrema dreta de tot el món, amb Trump i Netanyahu al capdavant.
I és que Illa ha dedicat gran part del seu discurs a carregar contra aquells que des de l’extrema dreta estan “posant en risc el món” i intenten que la ciutadania “cregui en solucions màgiques”. “No és que simplifiquen la realitat; menteixen directament. Quan governen empobreixen la ciutadania, divideixen i enfronten. Mireu Trump o Netanyahu. Els socialistes no estarem mai per això. Ni al món, ni a Espanya, ni a Europa, ni a Catalunya”, ha dit.
En aquest sentit, ha recordat la socialista Carme Chacón i el seu desig de fer d’Espanya i Catalunya “un agent en favor de la pau”. “Sí a la pau, no a la guerra”, ha sentenciat entre aplaudiments. En aquest punt, ha aprofitat per a mostrar el seu suport a la petició del president espanyol, Pedro Sánchez, de suspendre els acords d’Europa amb Israel. “No es fan transaccions amb els valors ni es té una doble vara de mesurar amb els valors”, ha dit, tot afegint que per culpa dels conflictes i les polítiques de dirigents com Trump, Putin o Netanyahu, “avui ser progressista s’ha convertit en una urgència moral”.
Suport a Montero a Andalusia
A l’inici de la seva intervenció, i aprofitant el record a Chacón i els orígens andalusos de la seva família, Illa ha volgut donar suport a l’exministra Maria Jesús Montero en la carrera per la presidència de la Junta d’Andalusia. I per a fer-ho, ha demanat trencar el mite de l’enfrontament entre Catalunya i Andalusia. “Volem el millor per a Catalunya, i per a Andalusia. Alguns pensen que és incompatible, però s’equivoquen. Una Catalunya i una Andalusia agermanades sumen més i tenen més força que enfrontades com alguns volen. Ara el que necessita Andalusia per a que li vagi bé és un govern progressista liderat per Maria Jesús Montero. Sé que serà una estupenda presidenta de la Junta d’Andalusia”, ha conclòs.