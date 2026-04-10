Malestar al PSC amb els regidors de Ripoll per facilitar els pressupostos de Sílvia Orriols

La direcció del PSC a les comarques de Girona ha manifestat el "desacord absolut" amb l'abstenció del grup municipal socialista a Ripoll, que aquest dijous ha permès aprovar els pressupostos de l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. "Aquesta decisió no té l'aval ni el coneixement previ d'aquesta federació", asseguren en un comunicat que també ha compartit la direcció nacional.
Per aquest moriu, l'executiva del partit a les comarques gironines ha citat "de manera immediata" els regidors del grup municipal per "exigir explicacions i actuar en conseqüència". Orriols ha aconseguit aprovar els pressupostos de Ripoll amb el vot de qualitat d'alcaldessa desempatant la votació de set vots a favor i set en contra i amb l'abstenció dels dos regidors del PSC.
La Federació del PSC de les comarques gironines deixa clar que el projecte polític dels socialistes "es fonamenta en la defensa de la democràcia, els drets socials i la convivència". I, per tant, que és "absolutament incompatible" amb qualsevol plantejament que promogui l'exclusió, el retrocés de drets o la normalització de discursos d'odi. "La nostra línia política se situa als antípodes d'aquesta mena de posicionaments i no admet ambigüitats", afegeixen.
El portaveu dels socialistes a Ripoll, Enric Pérez, va argumentar l'abstenció per no repetir la situació d'anar a una qüestió de confiança i "fer perdre el temps". L'any passat els pressupostos de Ripoll es van aprovar de forma automàtica després de fracassar la moció de censura amb la retirada de Junts. I en l'anterior any, no hi va haver pressupostos i es van haver de prorrogar.