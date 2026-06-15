Col·loquen el nou pont a Sant Pau per eliminar un punt negre de la carretera de Camprodon

El nou pont sobre el riu Ter a la C-38, entre Sant Pau de Segúries i Camprodon, ja és una realitat. Aquest dilluns s'ha completat la col·locació de l'estructura principal de la infraestructura, una actuació clau per eliminar un dels punts crítics de la xarxa viària del Ripollès i millorar la seguretat en una de les principals portes d'entrada a la vall de Camprodon.
L'operació ha obligat a tallar completament la carretera durant una mitja hora i ha requerit dues grues de grans dimensions per situar les peces del pont. També s'han hagut de retirar temporalment diversos elements del mobiliari viari per facilitar les maniobres.
"L'actual pont tenia uns revolts molt tancats que dificultaven la conducció i generaven situacions de risc", ha destacat l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma. A més, Coma, ha celebrat l'avanç d'unes obres llargament reivindicades al territori.
Un traçat més segur
El nou viaducte, de 135 metres de longitud, s'ha construït en una posició diferent de l'actual per corregir el traçat de la carretera. L'objectiu és eliminar el característic revolt i contrarevolt que obliga ara els conductors a reduir considerablement la velocitat just abans d'arribar a Camprodon. A part d'ara, els conductors transitaran per la nova infraestructura, que disposa de dos carrils de circulació, vorals i una vorera per a vianants, i permetrà adaptar la carretera als estàndards actuals de seguretat.
Pont vell, nova vida
Malgrat que l'estructura ja està instal·lada, els treballs continuaran durant els pròxims mesos. Caldrà completar el formigonat, la senyalització i les connexions amb la carretera existent abans que el nou pont pugui entrar en servei, previsiblement a l'octubre.
Mentrestant, el trànsit continuarà passant pel pont actual, que un cop finalitzades les obres deixarà de tenir ús viari i la previsió és integrar-lo en la futura via ciclista del Ter i convertir-lo en un itinerari per a vianants i bicicletes. L'actuació compta amb una inversió de 5,7 milions d'euros i va acumular diversos mesos de retard arran de modificacions tècniques relacionades amb els treballs sobre el riu Ter.