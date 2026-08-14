El festival Pirineu, terra de versos marxa de Ripoll per desacords amb Orriols

Tensions i desacords entre l'Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols (Aliança Catalana), i l'activisme cultural de la vila. El festival poètic Pirineu, terra de versos, organitzat des de fa quatre anys per la cooperativa La Lluerna Llibreria de Ripoll i El Refugi Llibreria Crítica de la Seu d'Urgell, ha anunciat que abandona la capital ripollesa i reubicarà la jornada central del pròxim 28 d'agost al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses.
A través d'un comunicat fet públic aquest divendres, les llibreries organitzadores han expressat la seva "frustració i profunda pena" per haver pres aquesta decisió a menys de dues setmanes de la celebració.
Un requeriment d'últim moment i una taxa de 220 euros
Segons expliquen des de l'organització, el dia central del festival s'havia celebrat en els últims dos anys al claustre del Monestir de Ripoll gràcies a la cessió del Patronat. Per poder disposar del piano i l'escenari municipals, l'organització va registrar una instància el 9 de juliol, que va ser resolta positivament pel consistori el 6 d'agost. La resolució especificava que calia incloure la frase "amb el suport de l'Ajuntament de Ripoll" a la publicitat.
El conflicte ha sorgit pocs dies després. Amb la cartelleria ja dissenyada, impresa i distribuïda, el 10 d'agost l'organització va fer una publicació a la xarxa social Instagram. Segons afirmen al comunicat, en menys d'una hora l'Ajuntament els va notificar que havien de pagar 223,50 euros en concepte de lloguer de material per no haver inclòs el logotip municipal a les cartells.
Des de La Lluerna qualifiquen la mesura d'"entrebanc burocràtic" i denuncien que l'Ajuntament pretengui fer-los pagar per l'ús de material públic, assumint a més el cost de l'afinació del piano. "No és que no vulguem o puguem pagar aquesta taxa, és que no volem entrar en el seu joc. Aquesta és la gota que fa vessar el got", assenyalen al text, on acusen l'equip de govern de la líder d'Aliança Catalana de tenir "voluntat política" de posar obstacles a projectes no alineats amb la seva línia ideològica.
Sant Joan de les Abadesses com a alternativa d'urgència
Davant d'aquest escenari i sense marge per refer la campanya de difusió, els organitzadors han optat per traslladar la jornada del 28 d'agost al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses. Les llibreries han volgut agrair públicament la rapidesa i les facilitats donades per l'Ajuntament santjoaní, així com la col·laboració del veïnat i comerciants que s'han ofert a ajudar.
Així i tot, La Lluerna lamenta que Ripoll continuï perdent iniciatives culturals per "obstacles burocràtics", tot i que asseguren que mantindran el seu compromís per continuar oferint cultura crítica i transformadora a la vila com han fet al llarg dels seus cinc anys de trajectòria.