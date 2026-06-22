Doble guardó de la UOC per la cooperativa ripollesa Kloosiv

El projecte de la cooperativa de Campdevànol (Ripollès) Kloosiv d'impuls de solucions innovadores per generar oportunitats i reactivar el món rural a partir de la inclusió social vinculada a l'accés a l'habitatge ha estat el guanyador de la primera edició dels premis SpinUOC Rural 2026. Els premis els impulsa la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per reconèixer iniciatives innovadores amb impacte en els entorns rurals.\r\n\r\nEl programa posa el focus en projectes capaços de donar resposta a reptes estructurals com la despoblació, la manca de serveis, la digitalització o la generació d'oportunitats econòmiques en l'entorn rural. Kloosiv s'ha alçat com el millor dels quatre projectes finalistes, escollits d'entre totes les candidatures presentades. El jurat ha valorat especialment criteris com el grau d'innovació, l'impacte social, la viabilitat i el potencial de creixement de la proposta de Kloosiv.\r\n\r\n \r\n\r\nPer a Laura Ayala, cofundadora de la cooperativa Kloosiv, ser finalistes als premis SpinUOC Rural "és un reconeixement a la feina que duu a terme Kloosiv i, sobretot, a la necessitat d’impulsar solucions reals per als territoris rurals".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa cooperativa ripollesa Kloosiv arriba a la final dels premis SpinUOC Rural 2026\r\n\r\n\r\n \r\n