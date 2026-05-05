La cooperativa ripollesa Kloosiv arriba a la final dels premis SpinUOC Rural 2026

La cooperativa ripollesa Kloosiv ha estat seleccionada com a finalista de la primera edició dels premis SpinUOC Rural 2026, impulsats per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb l'objectiu de reconèixer iniciatives innovadores amb impacte en els entorns rurals. Situada a Campdevànol, Kloosiv ha estat nominada per un projecte d’impuls de solucions innovadores per generar oportunitats i reactivar el món rural a partir de la inclusió social vinculada a l’accés a l’habitatge.
Kloosiv ha superat el procés de selecció i s'ha situat entre els quatre projectes finalistes, escollits d’entre totes les candidatures presentades. El jurat ha valorat especialment criteris com ara el grau d’innovació, l’impacte social, la viabilitat i el potencial de creixement de la proposta de Kloosiv. En la fase final, que se celebrarà el 18 de juny en el marc de la jornada anual d'emprenedoria i transferència de coneixement de la UOC SpinUOC 2026, els equips hauran de presentar públicament les seves iniciatives.
Per a Laura Ayala, cofundadora de la cooperativa Kloosiv, ser finalistes als premis SpinUOC Rural "és un reconeixement a la feina que duu a terme Kloosiv i, sobretot, a la necessitat d’impulsar solucions reals per als territoris rurals". Ayala, qui també opta als premis SpinUOC Dona 2026, ha afegit que la nominació els "esperona a continuar desenvolupant projectes per contribuir a generar oportunitats, fixar població i activar dinàmiques econòmiques i socials sostenibles en l’entorn rural”.
Els guardons SpinUOC Dona 2026 són una iniciativa de la UOC que reconeix projectes liderats per dones emprenedores de l’ecosistema Hubbik, una plataforma de la UOC per a l’impuls de projectes innovadors, emprenedors i transferència de coneixement. El procés de selecció de les finalistes es basa en la presentació d’un vídeo pitch de 90 segons i en una fase de votació popular, en què els quatre vídeos més votats del 4 al 24 de maig accediran a la final, abans de ser avaluats per un jurat expert.
Connectar recerca i territori
Els premis SpinUOC Rural s’emmarquen dins l’aposta de la UOC per impulsar la transferència de coneixement i l’emprenedoria amb impacte social, especialment en contextos rurals. La iniciativa, que connecta recerca i territori, vol contribuir a activar noves oportunitats a partir de la innovació i a reforçar els vincles entre la universitat i l'entorn, per tal que projectes amb base acadèmica puguin arribar al mercat i generar una transformació real.
El projecte guanyador del SpinUOC Rural 2026 obtindrà un premi de 10.000 euros i, a més, passarà a competir en la final general de l’SpinUOC 2026 amb altres iniciatives de la comunitat universitària.