Sant Joan de les Abadesses substituirà l'històric avet del monestir afectat per la ventada

Ja fa deu dies de l'últim episodi de ventades que va causar destrosses al país. A Ripoll, l’episodi de fortes ratxes va deixar arbres caiguts, teulades malmeses, trams incomunicats i carreteres tallades. A Sant Joan de les Abadesses van caure molts arbres en l’àmbit urbà, un d’ells un avet centenari i molt emblemàtic, al costat del monestir.
Ara, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses informa que després d’haver consultat experts en la matèria, s’ha decidit retirar l’avet del monestir, que ocupa un espai considerable i no té garanties de supervivència després de l'episodi de ventades.
Per aquest motiu, el consistori ha pres la decisió, perquè suposaria un cost elevat no justificable si el mantenen davant el monestir. Per intentar conservar l'arbre, caldria, en primer lloc, mantenir-lo dret i apuntalat durant un període prolongat i, en segon lloc, practicar-hi una poda severa, fet que també alteraria completament l’aspecte d'aquest avet centenari. Per tot això i per la proximitat de l’exemplar al monestir, un element patrimonial de primer ordre, s’ha decidit procedir a la seva retirada definitiva.
Paral·lelament, l’Ajuntament ja ha iniciat el procés de selecció d’un nou exemplar de la mateixa espècie -abies pinsapo- amb l’objectiu de donar continuïtat paisatgística d’aquest entorn, i per la simbologia d’aquest avet.
L’arbre original havia estat plantat a una cota superior, però una reurbanització de mitjans S. XX va rebaixar el nivell d’aquell espai, i se li va fer una mena de jardinera. El nou exemplar es plantarà arran de terra per tal d’afavorir un desenvolupament més natural de l’arrelament, millorar-ne l’estabilitat estructural i garantir-ne la integració adequada en l’entorn immediat.