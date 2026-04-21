Prova pilot contra la soledat al Ripollès: acompanyen gent gran a la perruqueria o a la farmàcia

La cooperativa Hèstia Benestar ha posat en marxa al Ripollès una prova pilot per acompanyar persones grans o amb problemes de mobilitat a la perruqueria, al mercat o a la farmàcia. L'objectiu final, segons una de les cofundadores, Txell Descarrega, és pal·liar la soledat no volguda, sortir de casa i guanyar autoestima.
S'ha posat en marxa a Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses i Ogassa i, fins al juny, serà gratuït perquè compta amb una subvenció de la Generalitat. Segons diu Descarrega, són "cures emocionals" en una comarca amb un dels índexs més alts d'envelliment. Per l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma, és un servei "molt necessari" i demana a la Generalitat que hi destini més recursos.
Portar un familiar a la perruqueria o al mercat un matí entre setmana no està a l'abast de totes les famílies, que no poden fer-ho compatible amb el seu dia a dia. Per això, la prova pilot vol cobrir aquest servei i donar més autonomia a les persones grans. "Els recollim a casa a l'hora que hem quedat, ens diuen més o menys l'estona que estaran ocupades i, sense pressa ni hora límit, les tornem a portar a casa", assenyala Descarrega.
El servei està obert a tothom, també a aquelles persones que han passat per una operació i, de forma temporal, no poden conduir. El més habitual, segons remarca, és que les persones grans -sobretot les que viuen soles- "comencin amb dificultats físiques i emocionals, es van tancant en si mateixes i els costa sortir de casa; es diuen jo no puc, jo no sé, la por a caure, a sortir al carrer i la seva autoestima comença a baixar". La idea és que s'obrin de nou.
"És un servei lúdic, el que volem és que tornin a relacionar-se amb la gent, amb el poble i amb la comunitat". El que noten, segons Descarrega, és que guanyen en "empoderament i que tornin a tenir autoestima alta i emocionalment és una cura".
Com sol·licitar el servei
El primer pas és contactar amb els ajuntaments per exposar-los el projecte i coordinar-se plegats perquè el servei arribi a tothom. Per exemple, dues perruqueres de Camprodon, es desplacen un cop per setmana al Casal d'Avis de Sant Pau de Segúries per pentinar les dones del poble. Fa sis anys va tancar l'última perruqueria al municipi i van acordar mantenir-ho amb aquest servei itinerant, sempre que no obrís una altra perruqueria, cosa que encara no ha passat i tampoc hi ha cap previsió. Des de fa uns dies, a més, també compten amb el transport de cures de la cooperativa, que els permet portar les clientes a la farmàcia o allà on necessitin.