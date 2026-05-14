Sant Joan de les Abadesses prohibirà els actes a la plaça Major per seguretat

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses prohibirà en els pròxims dies la celebració d'actes a la plaça Major davant el risc de despreniments de l'edifici històric de Can Blanxart, una finca en estat ruïnós situada al número 1 de la plaça. La decisió arriba després d'anys de deteriorament de l'immoble, propietat del Bisbat de Vic, i d'un llarg conflicte entre el consistori i la propietat sobre el futur de l'edifici.
A banda de suspendre activitats a la plaça -on habitualment se celebren actes com la revetlla de Sant Joan o l'Atipa't de tapes-, el consistori també instal·larà tanques de seguretat a la zona de les voltes i eliminarà part dels aparcaments propers per evitar riscos als vianants.
"Hem tingut tota la paciència del món, però la finca cada dia està més deteriorada", ha contestat l'alcalde del municipi, Ramon Roqué, qui assegura que la situació s'ha tornat insostenible. Segons explica, el consistori fa quatre anys que va declarar la ruïna de l'edifici i des d'aleshores, ha impulsat els tràmits per executar un enderroc parcial subsidiari amb supervisió de la Generalitat.
Els informes tècnics alerten d'una "ruïna imminent" i d'un "elevat perill" per possibles caigudes de parts de l'edifici. La proposta municipal planteja desmuntar les parts superiors amb risc de col·lapse, preservant els elements patrimonials singulars. Les obres tindrien un cost aproximat de 320.000 euros.
Un edifici històric tancat des de fa 20 anys
Can Blanxart és una antiga casa senyorial amb elements barrocs situada al centre històric del municipi. La façana actual es va refer el 1648 i durant anys els baixos van acollir una drogueria, una confiteria i una cereria. La finca inclou també dos habitatges annexos del carrer Major i suma més de 400 metres quadrats. Tot el conjunt fa dues dècades que està tancat i presenta importants deficiències estructurals. Els tècnics han alertat d'un procés "de degradació avançat" que obliga a actuar de manera urgent per garantir la seguretat de la plaça, un dels espais més transitats del nucli antic.
El Bisbat porta el cas als jutjats
El conflicte entre l'Ajuntament i el Bisbat de Vic ha acabat judicialitzat. El consistori acusa la propietat d'haver "obstaculitzat" el projecte d'enderroc portant-lo als tribunals, fet que ha retardat l'actuació. Roqué ha advertit que el temps "juga en contra" mentre l'edifici continua degradant-se i ha assenyalat que pot arribar un punt en què ja no sigui possible preservar part del patrimoni arquitectònic.
Per la seva banda, el Bisbat ha rebutjat haver bloquejat el procés i defensa que l'expedient municipal "no es va fer bé". L'ecònom de la diòcesi, Josep Martínez, ha qüestionat especialment que les tres finques s'hagin inclòs en un únic expedient i discrepa de la declaració tècnica de ruïna. "Som conscients que està en molt mal estat, però no amb aquesta consideració tècnica", ha afirmat.
La propietat assegura que treballa per trobar una sortida a l'immoble i admet que no assumirà una rehabilitació integral pel seu elevat cost. Segons han explicat, Can Blanxart forma part del llistat d'edificis susceptibles de convertir-se en habitatge social dins l'acord entre la Generalitat i la Conferència Episcopal Tarraconense. També afirmen que han contactat amb entitats socials i immobiliàries per intentar vendre la finca, tot i que reconeixen que es tracta d'una operació complicada. El Bisbat ha recordat que va rebre l'immoble en herència quan ja es trobava en mal estat.
Els veïns, preocupats per la degradació del centre històric
Entre els veïns creix la preocupació per l'impacte de la situació sobre el barri antic. Alguns lamenten tant el deteriorament de l'edifici com les conseqüències que tindrà el tancament parcial de la plaça Major. "Estan matant el carrer Major", ha lamentat la Marta, veïna de la zona que reclama una entesa entre Ajuntament i Bisbat per donar un ús als edificis, preferiblement habitatge. Altres residents assumeixen amb resignació que la situació fa anys que s'allarga. "Jo crec que baixarà a trossos", ha dit un altre veí, sobre l'estat de la finca.