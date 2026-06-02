El 65% dels motoristes segueixen les marques de seguretat de la Collada de Toses

El 65% dels motoristes segueixen les marques de traçat instal·lades als revolts més perillosos de la Collada de Toses, segons els primers resultats de la prova pilot impulsada pel Servei Català de Trànsit (SCT). La iniciativa, estrenada l'octubre passat, busca reduir la sinistralitat ajudant els conductors a mantenir una trajectòria més segura i evitar invasions del carril contrari o sortides de via.
Les marques, inspirades en una experiència desenvolupada a Àustria, consisteixen en uns adhesius de grans dimensions amb forma d'el·lipsi pintats sobre l'asfalt que indiquen la traçada més segura per afrontar els revolts. A banda de la Collada de Toses, també es van instal·lar en alguns punts de la carretera B-124, entre Sabadell i Calders.
El director del SCT, Ramon Lamiel, ha explicat que els resultats obtinguts fins ara "no són dolents" i que durant els mesos de juny i juliol es tornaran a fer gravacions per comprovar si la tendència es manté. En funció de les dades, Trànsit estudiarà ampliar les marques a més revolts i complementar-les amb nova senyalització vertical.
Trànsit preveu reforçar el control a la via
A més de la prova pilot, el Servei Català de Trànsit té previst implantar un control de tram a la carretera de la Collada de Toses, probablement entre el Parador i Ribes de Freser, amb l'objectiu d'aprofundir en l'anàlisi del comportament dels conductors i reforçar la seguretat en una de les carreteres més freqüentades pels motoristes. Tot i que els primers resultats són favorables, Lamiel recorda que caldran almenys dos anys per determinar si les mesures tenen un impacte real en la reducció dels accidents. La previsió és continuar desplegant aquesta senyalització en altres punts de la xarxa viària si es confirma la seva eficàcia.
Prop de 9.000 sancions a motoristes aquest any
La millora de la seguretat dels motoristes és una de les prioritats actuals de Trànsit i, des de l'1 de gener fins al 25 de maig, els Mossos d'Esquadra han intensificat els controls específics arreu de Catalunya amb més de 2.000 dispositius dirigits a aquest col·lectiu. Durant aquest període s'han imposat prop de 9.000 sancions per diferents infraccions de trànsit.
Els operatius inclouen controls de documentació, vigilància amb helicòpter i l'ús de motos espiell, vehicles policials sense logotipar que permeten detectar conductes de risc a la carretera. Actualment hi ha més de 22 motos espiell operatives, una xifra molt superior a les dues unitats amb què es va iniciar el programa l'any 2022.
Els motoristes lideren les víctimes mortals
Els motoristes són el col·lectiu que acumula més víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest any. Des de començament de 2026 han mort 21 motoristes en accidents de trànsit, 14 dels quals a les comarques de Barcelona. Segons Lamiel, l'arribada del bon temps comporta un augment de la mobilitat en moto i, conseqüentment, de la sinistralitat, per això defensa mantenir una estratègia basada en la formació, la vigilància, la senyalització específica i les mesures preventives per reduir el nombre d'accidents: "Amb les motos s'ha de persistir", conclou.