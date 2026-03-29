Molló es queda sense llum, de nou, per la ventada i recupera l’electricitat hores després

Molló ha recuperat l’electricitat després de diverses hores d’interrupció, segons ha informat la distribuïdora. El municipi havia registrat problemes amb la llum i amb la cobertura mòbil pels efectes de la ventada d’aquest diumenge. L’alcalde de Molló, Pep Coma, ha explicat que la principal hipòtesi és que la caiguda d’un arbre sobre la línia ha provocat un incendi i la interrupció del servei. El poble ha registrat les primeres incidències amb la llum al voltant de les 10 h i des de les 12 h que s’han quedat sense llum. Pel que fa a la telefonia, el servei s’ha interromput a les 12 i s’ha recuperat abans de les 15 h.
“Hi ha un cert cansament perquè estem hores i hores sense electricitat ni cobertura de telefonia mòbil”, ha lamentat Coma. “Estem reclamant a les companyies que facin les inversions oportunes per intentar garantir aquests serveis bàsics. Cada 15 dies que hi ha una ventada, tot i que són ventades extraordinàries, són hores i hores sense llum o sense cobertura de telefonia mòbil i això afecta els negocis. No poden treballar, no poden cobrar, i, per tant, això suposa pèrdues i econòmiques”, ha alertat.
“És tornar 60 o 70 anys enrere”, ha afegit. El batlle ha assegurat que els talls elèctrics han empitjorat perquè anys enrere es podien produir algunes hores. Ara, en canvi, es prolonguen en el temps. Pel que fa a la telefonia mòbil, Coma ha dit que amb el desplegament del 5G s’ha anat a “pitjor” als entorns rurals.
L’alcalde ha criticat que el consistori no ha pogut comunicar “res” a la població perquè estan “incomunicats”. També explicat que el telèfon d’emergències 112 “no funciona”. “No podem activar protocols, no podem fer res, és a dir, estem completament incomunicats”, ha dit.
De fet, ha retret que la xarxa de Protecció Civil de la Generalitat “no funcioni” i des de Molló es pugui fer servir. En concret, l’alcalde ha subratllat que la xarxa interna de la Generalitat que tenen els ajuntaments per contactar amb el Centre d’Emergències de Catalunya, quan no hi ha cobertura mòbil, tampoc funciona a Molló. “Estem deixats de la mà de Déu”, ha conclòs.
Per segona vegada sense llum
Fa més de dues setmanes Molló ja va quedar incomunicat i sense llum durant un dia, també pels efectes de la ventada. De fet, aquella vegada, només el nucli disposava d'electricitat gràcies a un generador, mentre que els disseminats continuaren sense llum fins l'endemà i només algunes companyies ofereixen cobertura mòbil.
"El que ens fa patir més és no tenir cobertura de telèfon. És el més important i passa molt sovint. Ahir vam intentar trucar al 112 i no funcionava ni des de Molló ni des d'Espinavell", lamentava Marc Azcona, copropietari del restaurant Les Planes d'Espinavell, al terme de Molló. En declaracions a l'ACN, l'alcalde, Josep Coma, va advertir que la situació és preocupant pel perfil de població, amb moltes persones grans i usuaris de teleassistència.