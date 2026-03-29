El temporal de vent s'allarga fins dimarts amb alertes de perill alt al nord i sud del país

Protecció Civil mantindrà activat en alerta el pla VENTCAT fins dimarts a causa de les ratxes intenses de vent al territori. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu ventades que superin els 125 km/h aquest diumenge, amb especial afectació al terç nord i est, concretament a les comarques de l'Alt Empordà, Berguedà, nord de la Cerdanya, Garrotxa, Ripollès i Solsonès. Les previsions es mantenen de cara a dilluns i s'allargaran fins dimarts a última hora del dia, quan l'episodi de vent es concentrarà a l'extrem sud, al Baix Ebre i el Montsià; i a la Franja nord, al Pirineu i l'Alt Empordà.
Així es distribueixen els avisos del Meteocat per vent per dilluns i dimarts:
Dilluns:
- 🟠 Avís taronja: Alt Empordà, Cerdanya i Ripollès.
- 🟡 Avís groc: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Penedès, Berguedà, Montsià, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribera d’Ebre, Segrià, Tarragonès, Terra Alta i la Val d'Aran.
Dimarts:
- 🟡 Avís groc: Alt Empordà, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Sobirà, Ripollès i la Val d'Aran.
El balanç d’incidències
Fins a les 12 hores, el telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 601 trucades relacionades amb les ventades, i 406 han comportat l’obertura d’un expedient. Si desgranem els avisos per comarques, la majoria han estat al Baix Empordà (38,86%), l’Alt Empordà (17,50%) i Gironès (11,60%). Gran part de les trucades que ha rebut el 112 han estat per avisar de problemes estructurals en edificis (parts de façana o elements de balcons que poden caure), mobiliari urbà en mal estat o de la caiguda de branques o arbres.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han rebut, entre les 20 hores de dissabte i les 11.30 hores de diumenge, 335 avisos relacionats amb el vent, 261 des de la Regió d'Emergències de Girona. La gran majoria han estat per alertar de la caiguda d'arbres o d’elements de teulats i de l’estesa elèctrica.
Afectacions de trànsit
El Servei Català de Trànsit ha informat que, a causa del vent i la caiguda d’arbres, hi ha una dotzena de vies afectades arreu del territori.
Estan tallades en ambdós sentits de la marxa:
- C-61, a Arenys de Mar
- GI-502, a Darnius
- GI-503, a Maçanet de Cabrenys
- GIV-4011, a Campelles
- GIV-5221, entre Montagut i Camprodon
- GIV-5232, entre Tortellà i Montagut
- GIV-5234, a Beuda Pista asfaltada entre Darnius i Boadella d’Empordà
D’altra banda, també hi ha restriccions intermitents i pas alternatiu per permetre la retirada de restes d’arbres que ja s’han apartat al voral a les següents vies:
- GIV-5132, a Fontcoberta
- GIV-5223, a Camprodon
- GIV-5265, a Vilallonga de Ter
- GIV-6641, a Quart