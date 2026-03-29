Quatre ferits per les ventades d'aquest diumenge a Camarasa i Platja d'Aro

El temporal de vent que travessa el país preveu quedar-se fins dimarts i ja ha començat a causar destrosses i ferits. Les fortes ratxes de vent de 160 km/h han deixat aquest diumenge quatre ferits a dos càmpings, tres a Camarasa i un altre a Platja d'Aro.
Al càmping La Noguera, a Camarasa, una dona i dos menors han resultat ferits per la caiguda d'una planxa per la ventada. El vendaval ha fet aixecar una placa metàl·lica del sostre de la caravana d'un client del càmping, que ha caigut dins el recinte, i ha provocat ferides als tres. Però no ha estat un accident greu i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) els ha traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
D'altra banda, al càmping Riembau de Platja d'Aro, un home ha resultat ferit lleu per la caiguda d'una branca, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'afectat ha estat atès a les mateixes instal·lacions per una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i donat d'alta in situ.
Després d'aquesta situació, el càmping ha tancat preventivament pel que queda de dia les dues zones on hi ha arbres, segons han indicat fonts municipals. Les persones que hi havia han tornat cap a casa, ja que eren majoritàriament de Catalunya. A Girona els Bombers de la Generalitat han realitzat el 80% dels serveis per la ventada, sobretot per retirar arbres caiguts, elements de teulats i de la xarxa elèctrica.
Ventades fins dimarts
Protecció Civil mantindrà activat en alerta el pla Ventcat fins dimarts a causa de les ratxes intenses de vent al territori. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu ventades que superin els 125 km/h aquest diumenge, amb especial afectació al terç nord i est. Unes previsions que es mantenen de cara a dilluns i s'allargaran fins dimarts a última hora del dia, quan l'episodi de vent es concentrarà a l'extrem sud, al Baix Ebre i el Montsià; i a la franja nord, al Pirineu i l'Alt Empordà.
Molló sense llum, per segona vegada
Molló ha recuperat l’electricitat després de diverses hores d’interrupció, segons ha informat la distribuïdora. El municipi havia registrat problemes amb la llum i amb la cobertura mòbil pels efectes de la ventada d’aquest diumenge. L’alcalde de Molló, Pep Coma, ha explicat que la principal hipòtesi és que la caiguda d’un arbre sobre la línia ha provocat un incendi i la interrupció del servei.
El poble ha registrat les primeres incidències amb la llum al voltant de les 10 h i des de les 12 h que s’han quedat sense llum. Pel que fa a la telefonia, el servei s’ha interromput a les 12 i s’ha recuperat abans de les 15 h. Coma ha recordat que fa 15 dies ja es van quedar sense servei i denuncia un l’abandonament “espectacular”.