La ventada de nord ha entrat amb força de matinada a Catalunya amb ratxes que superen els 120 km/h a cotes altes del Pirineu i els 160 km/h a l'extrem nord de l'Alt Empordà.
A les 09.30 hores d'aquest diumenge, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) destaquen registres com:
- 168,5 km/h de Portbou-coll dels Belitres
- 154,4 km/h del Santuari de Queralt
- 135,4 km/h del Pantà de Darnius-Boadella
- 125,3 km/h de la Tosa d'Alp
- 115,9 km/h de Navata
Hi ha sis carreteres tallades. Es tracta de la GI-505 a la Vajol i la GI-502 a Darnius, a l'Alt Empordà; la GIV-5132 a Fontcoberta, al Pla de l'Estany; la GIV-5223 a Camprodon i la GIV-5265 Vilallonga de Ter, al Ripollès; i de la GIV-6641, la carretera dels Àngels, al terme de Quart, al Gironès
Protecció Civil va enviar ahir dissabte un ES-Alert a sis comarques per demanar que s'evitin les activitats a l'exterior a causa del fort vent. Es tracta de l'Alt Empordà, el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, el Solsonès i el nord de la Cerdanya.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 111 trucades pel fort vent fins a les 8 hores. Els avisos han generat 64 expedients. Per comarques, des de l’Alt Empordà s’han fet el 35,29% de les trucades, i des del Baix Empordà, el 19,61%. L’11,76% dels avisos procedeixen del Berguedà.
Perillositat per les ventades arreu de Catalunya
Es preveuen ventades generalitzades amb ratxes superiors als 90 km/h durant tot el dia, però especialment intenses al nord. A banda de l'Empordà i les cotes altes del Pirineu, el vendaval també afecta amb intensitat diverses comarques de l'Ebre amb registres de 109,8 km/h a Mas de Barberans i el Perelló o 97 km/h a la Sénia. La tramuntana igualment es fa notar en zones menys habituades com Palamós (100 km/h), Banyoles (89,6 km/h) o Castell d'Aro (74,9 km/h).
El Meteocat posa en alerta tot el territori
🔴 Avís vermell: Solsonès, Berguedà, Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà.
🟠 Avís taronja: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix Empordà, Cerdanya, Gironès, Lluçanès, Maresme, Noguera, Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l'Estany, Segrià, Selva, Solsonès, Val d'Aran, Vallès Oriental, Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp i Conca de Barberà.
🟡 Avís groc: comarques de la regió metropolitana de Barcelona, Catalunya Central, Ponent i Terres de l'Ebre.
En ciutats com Girona, per la seva banda, s’ha activat el pla municipal amb un seguit de mesures que entren en vigor a partir de la mitjanit d'aquest diumenge. Inclouen la suspensió de les activitats exteriors, el tancament de parcs i jardins i el control preventiu d’elements que puguin desprendre’s, com ara grues, bastides o rètols. Així mateix, s’ha activat el comitè d’emergències per fer el seguiment de la jornada, posant en marxa brigades i equips d'avís mentre es monitora l'estat dels serveis bàsics d'electricitat i telefonia.