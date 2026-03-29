Tres persones ferides per la caiguda d’una planxa per la ventada a Camarasa

Tres persones han resultat ferides per la caiguda d'una planxa per la ventada en un càmping de Camarasa, a la Noguera. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat que es tracta d'una dona i de dos menors, tots en estat menys greu.

L'avís del succés s'ha rebut pels voltants de les 11.45 hores d'aquest diumenge al càmping La Noguera, situat a tocar del pantà de Sant Llorenç de Montgai. Segons les primeres informacions, el vendaval ha fet aixecar una placa metàl·lica del sostre de la caravana d'un client del càmping, ha caigut dins el recinte i ha provocat ferides a tres persones. El SEM ha traslladat la dona i un dels menors a l'Arnau de Vilanova de Lleida. L'altra menor en principi no requereix trasllat.

* Actuacions en curs. Informació preliminar:

A càmping de Camarasa, el vent ha aixecat una planxa i hi ha deixat 3 afectats, tots menys greus:

El SEM està traslladant 1 dona i 1 menor a l'Hospital @harnaulleida. I també 1 altre menor, que en principi no es traslladaria.…
— SEM. Generalitat (@semgencat) March 29, 2026