29 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Tres persones ferides per la caiguda d’una planxa per la ventada a Camarasa

El SEM trasllada dos dels afectats a l’Arnau de Vilanova

  • Treballadors del SEM preparant material.

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de març de 2026 a les 13:39

Tres persones han resultat ferides per la caiguda d'una planxa per la ventada en un càmping de Camarasa, a la Noguera. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat que es tracta d’una dona i de dos menors, tots en estat menys greu.

L'avís del succés s'ha rebut pels voltants de les 11.45 hores d'aquest diumenge al càmping La Noguera, situat a tocar del pantà de Sant Llorenç de Montgai. Segons les primeres informacions, el vendaval ha fet aixecar una placa metàl·lica del sostre de la caravana d'un client del càmping, ha caigut dins el recinte i ha provocat ferides a tres persones. El SEM ha traslladat la dona i un dels menors a l’Arnau de Vilanova de Lleida. L’altra menor en principi no requereix trasllat.

