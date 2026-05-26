Cremen quatre hectàrees de vegetació al parc de la Mitjana de Lleida

Un foc declarat aquest dilluns a la tarda al parc de la Mitjana de Lleida va arrasar més de quatre hectàrees de vegetació de ribera i va obligar a tancar temporalment l’espai natural. Les primeres hipòtesis apunten que l’incendi podria haver estat provocat, ja que es van detectar fins a tres punts d’inici diferents a l’entorn del Camí de Granyena.\r\n\r\nL’avís als serveis d’emergència es va rebre cap a les 15.20 hores i els Bombers de la Generalitat hi van mobilitzar una desena de vehicles terrestres i un helicòpter per evitar que les flames avancessin per aquesta zona boscosa propera al riu. Després de més de dues hores de feina intensa, l’incendi es va estabilitzar poc abans de les sis de la tarda.\r\n\r\nUn cop controlat el foc, els equips d’extinció van continuar treballant sobre el terreny per remullar les àrees afectades i eliminar possibles revifades. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana va acordonar els accessos al parc per motius de seguretat.\r\n\r\nEls Agents Rurals han assumit ara la investigació per aclarir l’origen exacte de l’incendi, mentre la Paeria manté restringida l’entrada a la Mitjana fins que es determini si es pot garantir la seguretat dels visitants.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nExtingit un incendi en un pis del carrer Roca Labrador de Lleida \r\n\r\n\r\n \r\n