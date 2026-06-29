Què fer aquest estiu a l’estació de muntanya de Vallter: activitats i novetats al Pirineu

L’estació de muntanya de Vallter, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), dona el tret de sortida a la temporada d'estiu aquest dimecres 1 de juliol i fins al 30 d'agost amb una oferta renovada d'activitats familiars, esportives i divulgatives al cor del Pirineu. Així, l'estació engega l'estiu amb diverses propostes per a totes les edats i per gaudir de la destinació "amb tots els sentits".
El nou circuit de Mountain Karts
La principal novetat de la temporada és el nou circuit de Mountain Karts, una activitat de descens pensada per al públic jove i les famílies que busquen adrenalina en un entorn controlat. La proposta combina diversió, velocitat i paisatge en plena alta vall del Ter.
Activitats per als més petits
Pel que fa a l'oferta infantil, aquesta creix amb diferents activitats pensades per introduir els infants en el món de muntanya. D'una banda, hi ha els circuits d'orientació, que fomenten l’exploració i l’aprenentatge de l’entorn de muntanya d’una manera lúdica. D'altra, hi haurà un circuit de motos elèctriques, que permet una primera presa de contacte amb la conducció en un entorn controlat. Aquestes propostes fomenten l'aprenentatge, la descoberta i el contacte amb la natura.
La gimcana del Fajol
Una altra de les activitats familiars destacades és la gimcana autoguiada del Fajol, una proposta familiar a través d'un recorregut lliure amb proves, pistes i reptes relacionats amb la natura. Es tracta d'una a manera de recórrer Vallter de forma autònoma mentre es descobreix l’entorn del parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Esport d'alta muntanya
Respecte a l’oferta esportiva, l’estació de Pirineu365 proposa el Port Ciclista de Muntanya, amb 12 quilòmetres de recorregut i un desnivell positiu de 1.100 m; els itineraris de trail running en alta muntanya i la ruta del Ter, que es pot recórrer tant a peu com amb bicicleta. A més, l'estació també disposa d’un Racó Ciclista a la cota 2.150 m, on es troba la base de l’estació.
Tallers de fotografia i astronomia
Durant l'estiu, Vallter també programa activitats especials com tallers de fotografia de natura i una experiència d’astronomia, ideals per descobrir la muntanya des d’altres mirades. D'altra banda, els visitants també podran accedir al Photopoint, situat a l’arribada del telecadira, i emportar-se una fotografia amb les vistes del Gra de Fajol i els Bastiments.
Gastronomia amb vistes
Pel que fa a l'oferta gastronòmica, a l'estació de muntanya es podrà menjar a la Braseria Les Marmotes, que presenta els esmorzars de forquilla amb vistes espectaculars, el Bar Cafeteria La Portella i un foodtruck per completar la proposta de restauració.
El nou espai expositiu i divulgatiu PiriTer365
Finalment, aquest estiu també s'inaugura un nou espai expositiu i divulgatiu, PiriTer365, un projecte que convida a descobrir el parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, el territori i el naixement del riu Ter. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració del parc natural, el Consorci del Ter i altres agents del territori, que volen apropar el coneixement de l'entorn d’una manera propera i accessible.