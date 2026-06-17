La nova atracció de Boí Taüll: una tirolina de més de 1.000 metres amb vistes espectaculars al Pirineu

Més de 1.000 metres de longitud i 100 metres de desnivell. Aquestes són les característiques de la nova tirolina doble de Catalunya que aquest estiu es posarà en marxa a l’estació de muntanya de Boí Taüll, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Així, la T-1000 serà la tirolina doble més llarga del país, que sortirà d'una cota de 2.037 metres i arribarà als 1.935 metres.
La presentació de la nova tirolina és una de les novetats de l'estació de muntanya d'aquesta temporada d'estiu. Aquesta se sumarà a la de 200 metres que l'estiu passat es va inaugurar a la base de l'estació. El primer dia que s'hi podrà pujar serà el 20 de juny, i l'estació estarà oberta fins al 30 d'agost.
A més, després de l’èxit de l’estiu passat, aquesta temporada s’ampliaran els horaris de servei del Telecadira de Vaques, que funcionarà des de dimarts 21 de juliol i fins al final de la temporada. Aquesta instal·lació, amb un trajecte de 20 minuts, apropa els visitants a unes vistes espectaculars dels cims de l’Alt Pirineu des del mirador del Cap de Ginebrell. En aquest indret també hi haurà un nou telescopi panoràmic que, en col·laboració amb el Parc Nacional d’Aigüestortes, permetrà observar l’entorn.
D'altra banda, les persones visitants també podran complementar la informació en relació amb la fauna i la flora de l’entorn a través de codis QR situats al mirador de Vaques, i contribuir al coneixement de l’entorn i a la protecció dels paisatges en un espai excepcional.
Altres serveis i activitats
També els més petits poden gaudir d'un espai pensat especialment per a ells. En aquest sentit, a l’estació de Pirineu365 també hi trobareu un circuit de motos elèctriques de cross infantils per a infants de 5 a 10 anys. Paral·lelament, s'hi podran llogar bicicletes elèctriques, un vehicle ideal tant per explorar l’entorn per rutes lliures com per sortides guiades per a tots els nivells.
Alhora, un dels punts més singulars és el Mirador Starlight, que es troba a la passarel·la que uneix l'aparcament P2 amb l'estació. Des d'aquest punt, es pot contemplar el cel nocturn en unes condicions privilegiades. A més, els visitants també podran gaudir de sis rutes d’un total de 22,73 quilòmetres d’itineraris marcats per a la pràctica de senderisme i trail running.
En l'àmbit de la restauració, durant l'estiu s'obrirà l’Eco-Burguer Cow Boí, un espai ideal per gaudir d'una agradable pausa amb vistes panoràmiques i un ambient relaxat. En aquest punt de trobada s'hi podran degustar begudes, entrepans i hamburgueses amb productes locals en un entorn de muntanya únic.
Finalment, respecte a l’activitat esportiva, l’estació acollirà la Garmin Mountain Festival Vall de Boí, que se celebrarà del 27 al 29 de juny, un esdeveniment que aglutina esport i cultura amb curses èpiques i una àmplia varietat d’activitats. Uns dies abans, del 23 al 27 de juny l’estació també acollirà el Campionat d’Espanya de Cross Country (XC) de parapent.