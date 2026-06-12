El nou mirador de la Vall de Núria amb vistes excepcionals del llac i l'entorn natural

Un mirador des d'on contemplar vistes excepcionals de la Vall de Núria. Situat a la meitat del camí de les Creus, aquesta és la principal novetat que l'estació de muntanya de Vall de Núria, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), presenta aquest estiu per reforçar la seva aposta per la qualitat, la innovació i el turisme sostenible. Ubicat al costat de l'observatori d'ocells, aquest nou punt pretén ser l'indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible.
Aquest dijous, el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ha visitat el nou mirador i ha destacat que, amb aquesta novetat, "Ferrocarrils suma un espai privilegiat que ens permet gaudir i acabar de comprendre el que Vall de Núria significa. Hem de cuidar, preservar i difondre els valors paisatgístics i naturals d’aquest entorn”. L’estació ripollesa inicia la temporada d’estiu i “es converteix en l’indret idoni per practicar una amplíssima oferta d’activitats a l’aire lliure pensades per a tota la família en un entorn natural excepcional”, ha explicat Ruiz.
Acompanyat de l’alcaldessa de Queralbs, Immaculada Constans Ruiz, i del gerent de l’estació d’esquí i muntanya de Vall de Núria, Antoni Casals Picola, el president també ha posat en valor al projecte Ecovall que ha aconseguit l’estalvi de més de 200.000 litres de gasoil substituint aquesta font per energia geotèrmica: “Hem assolit les zero emissions en un espai on tot el que fa l’ésser humà va en consonància amb el que és i significa la natura”, ha conclòs Ruiz.
El nou mirador
Concretament, el nou mirador fa 2,1 metres d’ample i 34 de llarg, disposa d’una plataforma contínua, amb una barana exterior i interior, i un paviment d’entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s’acumuli neu a la punta. El nou punt d'observació es troba ubicat a la meitat del camí de les Creus, tot just al costat de l'observatori d'ocells.
Des de Ferrocarrils apunten que l’obra de l'estructura del mirador s’ha fet seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística, i que és un espai accessible per a tots els públics. El temps aproximat a peu des del Santuari és de deu minuts.
Un passaport per viatjar amb els trens turístics d'FGC
Aquesta primavera, FGC també va posar en marxa una proposta innovadora que convida els visitants a viatjar amb trens turístics com el Cremallera de Núria, el Cremallera i Funiculars de Montserrat, el Tren del Ciment i Tren dels Llacs. El passaport Turistren permet conèixer el patrimoni natural i ferroviari de Catalunya a sobre dels trens més històrics d'FGC.
Entre les novetats, també destaca la nova web d'estiu de Vall de Núria, una plataforma digital més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del Cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació.
Pujar a un telefèric, passejar en barca o viure l'experiència Torgo
Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d’activitats per a tots els públics i edats. Els visitants poden gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la Vall amb l’experiència Torgo 4x4, fer passejades amb barca o canoa al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d’un paisatge únic d’alta muntanya.