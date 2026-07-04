04 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Rodalies recupera el servei de l'R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà a partir del 6 de juliol

Societat

El servei es prestarà amb 5 trens diaris per sentit i Renfe mantindrà els autobusos complementaris

  • Un tren de l'R3 preparat per sortir de l'estació de Centelles -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de juliol de 2026 a les 12:34

Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà el pròxim dilluns, 6 de juliol. Acabades les obres de millora del darrer tram de la xarxa, a causa del temporal Harry del passat mes de gener, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris en cada sentit.

El restabliment d'aquesta línia s'ha fet de manera progressiva durant els darrers mesos i el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà és el darrer de la xarxa que resta per reobrir. L'11 de març va començar la circulació de trens entre la Garriga i Ripoll i, el 5 de maig, el servei es va ampliar entre Ripoll i Ribes de Freser.

Tot i recuperar la connexió ferroviària entre aquestes dues poblacions, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que encara no es pot oferir per les limitacions temporals de velocitat i les obres de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. 

Reconstrucció integral del túnel

En aquest darrer tram de la línia a obrir, Adif ha actuat als túnels de Toses i Ribes de Freser, així com en altres elements de la infraestructura que van interrompre la circulació temporal entre Ribes de Freser i Puigcerdà. La principal actuació ha consistit en la reconstrucció integral del túnel situat entre Ribes de Freser i Planoles, amb la reforma, el reforç i la impermeabilització del túnel.

Així mateix, Adif ha executat reparacions en diferents punts del túnel de Toses. L'actuació s'ha complementat amb la rehabilitació, encara en curs, de l'entrada sud; també s'ha executat la neteja, sanejament i reconstrucció de la superfície. Durant aquest període també s'han dut a terme altres obres de manteniment, com ara un control de la vegetació mitjançant la tala i poda en diferents punts d'un tram de més de 31 quilòmetres o una millora de drenatges. A més, s'hi han dut a terme altres actuacions de conservació de la plataforma ferroviària.

De manera paral·lela, s'ha fet un tractament i consolidació de diferents trinxeres a l'entorn de la Molina i la instal·lació de malles de protecció en talussos. Aquestes tasques continuaran durant les properes setmanes per ser compatibles amb la circulació ferroviària.

Escull Ripollès com la teva font preferida de Google

Et pot interessar