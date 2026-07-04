Rodalies recupera el servei de l'R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà a partir del 6 de juliol

Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà el pròxim dilluns, 6 de juliol. Acabades les obres de millora del darrer tram de la xarxa, a causa del temporal Harry del passat mes de gener, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris en cada sentit.
El restabliment d'aquesta línia s'ha fet de manera progressiva durant els darrers mesos i el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà és el darrer de la xarxa que resta per reobrir. L'11 de març va començar la circulació de trens entre la Garriga i Ripoll i, el 5 de maig, el servei es va ampliar entre Ripoll i Ribes de Freser.
Tot i recuperar la connexió ferroviària entre aquestes dues poblacions, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que encara no es pot oferir per les limitacions temporals de velocitat i les obres de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions.
Reconstrucció integral del túnel
En aquest darrer tram de la línia a obrir, Adif ha actuat als túnels de Toses i Ribes de Freser, així com en altres elements de la infraestructura que van interrompre la circulació temporal entre Ribes de Freser i Puigcerdà. La principal actuació ha consistit en la reconstrucció integral del túnel situat entre Ribes de Freser i Planoles, amb la reforma, el reforç i la impermeabilització del túnel.
Així mateix, Adif ha executat reparacions en diferents punts del túnel de Toses. L'actuació s'ha complementat amb la rehabilitació, encara en curs, de l'entrada sud; també s'ha executat la neteja, sanejament i reconstrucció de la superfície. Durant aquest període també s'han dut a terme altres obres de manteniment, com ara un control de la vegetació mitjançant la tala i poda en diferents punts d'un tram de més de 31 quilòmetres o una millora de drenatges. A més, s'hi han dut a terme altres actuacions de conservació de la plataforma ferroviària.
De manera paral·lela, s'ha fet un tractament i consolidació de diferents trinxeres a l'entorn de la Molina i la instal·lació de malles de protecció en talussos. Aquestes tasques continuaran durant les properes setmanes per ser compatibles amb la circulació ferroviària.