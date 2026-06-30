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FGC convoca 42 places de maquinista per a la futura línia R-Aeroport

Societat

  • FGC operarà la futura R-Aeroport -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juny de 2026 a les 15:48
Actualitzat el 30 de juny de 2026 a les 16:00

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha convocat 42 places de maquinista per preparar la posada en marxa de la línia R-Aeroport, prevista per al primer semestre del 2027. La convocatòria s'adreça a persones amb la titulació de maquinista o pendents d'obtenir-la i reserva un mínim del 40% de les places a dones que superin el procés selectiu.

Aquestes incorporacions formen part de l'ampliació de plantilla prevista per al 2027, que sumarà prop de 70 nous maquinistes entre la línia R-Aeroport i el futur servei entre Lleida i Terrassa. La nova connexió unirà el passeig de Gràcia amb la terminal T1 de l'aeroport de Barcelona en poc més de 20 minuts.

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