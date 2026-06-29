Brussel·les diu que l'Estat té la «principal responsabilitat» de la seguretat a Rodalies

La Comissió Europea diu que el govern espanyol té la "responsabilitat principal" a l'hora de garantir la seguretat de la xarxa de Rodalies a Catalunya. En una resposta a una carta del grup d'advocats Acció Cassandra, en què denunciaven la situació de la xarxa arran de l'accident de Gelida, l'executiu comunitari indica que la normativa comunitària estableix que "correspon als estats membres vetllar perquè la seguretat ferroviària es mantingui i, sempre que sigui raonable i factible, es millori de manera continuada".\r\n\r\nEn la resposta, Brussel·les també avisa que les empreses ferroviàries i els administradors d'infraestructures "són responsables" del control dels riscos associats i de l'aplicació "de les mesures necessàries" de control de risc: "Pel que fa a la seguretat ferroviària, el marc jurídic establert per la Directiva (UE) 2016/798 deixa clar que la responsabilitat principal de garantir la seguretat de les operacions ferroviàries correspon a l'àmbit nacional", indica l'executiu comunitari en la resposta al grup d'advocats.\r\n\r\nBrussel·les també avisa que "les autoritats nacionals de seguretat són responsables de supervisar i fer complir el marc de seguretat ferroviària a escala nacional, incloent-hi garantir que les empreses ferroviàries i els administradors d'infraestructures apliquin els requisits legals pertinents i mantinguin sistemes adequats de gestió de la seguretat": "Això significa que l'avaluació de les condicions de seguretat operativa, els dispositius de manteniment, la gestió dels incidents i el compliment de les obligacions per part de l'administrador de la infraestructura són responsabilitats nacionals", subratlla l'executiu comunitari.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nResignació i desconeixement de la vaga a Rodalies entre els usuaris de Sants\r\n\r\n