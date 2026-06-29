Resignació i desconeixement de la vaga a Rodalies entre els usuaris de Sants

Aquest dilluns hi ha vaga al servei de Rodalies de tot l'Estat, però la majoria d'usuaris ho desconeixen. "Ja ni miro els horaris, agafo el tren que passa", ha dit l'Íngrid, que ha arribat amb l'R4 a l'estació de Sants, en declaracions a l'ACN. Renfe ha assegurat que el seguiment de l'aturada és "molt reduït", del 5,85% a l'àrea de Barcelona, i les afectacions són "puntuals".\r\n\r\nDiversos usuaris ho han constatat, alhora que han lamentat l'estat habitual de la xarxa. "Estic creuant els dits a veure si tot va bé", ha afirmat la Judit, que es dirigia a buscar un tren cap a Reus. L'associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha defensat que la vaga "és un factor més" que s'afegeix en un servei que té "moltes mancances de fiabilitat i puntualitat".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nRodalies incorpora un aliat en la lluita contra els grafitis: el producte que neteja quatre vegades més de pressa Pau Espí Solé\r\n\r\n