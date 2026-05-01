Mor una dona en un incendi a la cuina d'una casa a Sant Pau de Segúries

Una dona ha mort i un home ha resultat ferit menys greu en un incendi a la cuina d'una casa al carrer Major de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per determinar l'origen de les flames i determinar les circumstàncies del succés.
Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís a les 01.13 hores d'aquest divendres que alertava que hi havia flames i molt fum en un habitatge. En arribar, van comprovar que l'incendi afectava la cuina, on van localitzar el cos sense vida de la dona i van trobar l'home amb vida, que va ser traslladat a l'Hospital d'Olot.
Els Bombers van activar tres dotacions, amb dos camions d'aigua i una autoescala, mentre que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar tres ambulàncies. Els Mossos de la unitat d'investigació s'han fet càrrec de les diligències.
L'incendi va cremar la campana extractora i altres utensilis de la cuina. Un cop extingit, els Bombers van fer tasques de ventilació a la casa, que havia quedat afectada pel fum, i han descartat danys estructurals.
Mor atropellada una dona que caminava de nit per l'A-2 a Bell-lloc d’Urgell
La nit d'aquest dijous i matinada d'aquest divendres ha deixat una altra víctima mortal a Catalunya. Es tracta d'una dona de 46 anys que ha mort atropellada mentre caminava per l'autovia A-2 al seu pas per Bell-lloc d'Urgell, al Pla d'Urgell. Els Mossos van rebre l’avís a les 22.10 hores i ara investiguen les circumstàncies del sinistre.
És una veïna de Lleida que, per motius que encara es desconeixen, era a la via en un moment de poca visibilitat, en plena nit. Concretament, l'accident es va produir al punt quilomètric 474 en sentit Mollerussa.