Un empresari de Ripoll, tirotejat al Brasil

Un veí de Ripoll que vivia al Brasil ha estat trobat mort amb diversos trets al cos. El seu nom és Joan Suriol Giralt, tenia 52 anys, i va gestionar l'empresa NinjaLed a la capital del Ripollès, segons ha explicat la periodista de successos i tribunals Tura Soler a El Punt Avui. Suriol actualment regentava un restaurant al costat de Lagoa do Vital, en una petita illa de Maxaranguape, a l'estat de Rio Grande do Norte.
Es va trobar el cos de Suriol el passat 23 de desembre amb una desena de trets després que la seva dona de 48 anys denuncies la seva desaparició. Però aquesta setmana s'ha arrestat la seva dona i un empleat de 25 anys del restaurant, qui era una persona de confiança de la parella, com a sospitosos del crim.
Suriol va desaparèixer entre la nit del dissabte 20 i el matí del dia següent. L'últim cop va ser vist durant la nit mentre, com era habitual, feia una ronda de vigilància a les cabanyes del complex del restaurant.
Segons explica O Globo, mitjà de prestigi al Brasil, les alarmes van saltar quan el matí següent no hi era al local, tot i que el seu cotxe estava aparcat al davant i dins del restaurant hi havia la seva documentació i el telèfon mòbil. Les primeres sospites van ser que probablement estaria fent un passeig, però després d'hores sense aparèixer, la seva dona va denunciar la seva desaparició.
Trobat entre joncs
Passats tres dies des que havia estat vist per darrera vegada, un home que anava en caiac va trobar el cadàver de Suriol entre joncs. El cos va ser aixecat i el forense va treure fins a deu bales del cadàver i va determinar que es tractava d'una mort criminal. En aquell aleshores la policia va començar a interrogar l'entorn de Suriol i van revisar les imatges de les càmeres de seguretat del dia que va desaparèixer.
Tots els indicis apuntaven cap a la seva dona i l'empleat de restaurant, i aquest passat 3 de març van ser detinguts. Els dos sospitosos es troben en presó condicional mentre la investigació policial avança per trobar més indicis i conèixer que hi ha darrere la mort de Suriol.