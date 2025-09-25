Troben el boletaire desaparegut a Gombrèn en un aparent bon estat de salut

Els Bombers han trobat el boletaire que havia desaparegut a Gombrèn, un municipi del Ripollès, aquest passat dimecres. L'han localitzat aquest dijous en un aparent bon estat de salut. Es tracta d'un home de 77 anys d'aquest municipi que va sortir a collir bolets aquest dimecres. En tornar a casa al migdia, es va adonar que havia perdut el mòbil a la muntanya, per això va decidir tornar-hi per trobar-lo amb l'ajuda del telèfon de la seva mare. De fet, el cos d'emergències treballava en la hipòtesi que estigués viu, ja que el boletaire coneix perfectament la zona.
El cos d'emergències va rebre l'avís que hi havia un segon boletaire desaparegut a les 22.25 hores d'aquest dimecres. Aquest dijous al migdia, segons ha informat el 3Catinfo, l'home ha aparegut desorientat a la carretera, on els Bombers l'han trobat, aparentment, en un bon estat de salut. En el dispositiu de recerca han participat més de 120 efectius.
Un altre desaparegut
En paral·lel, els Bombers busquen un altre boletaire que va desaparèixer dimarts a Bóixols, a Abella de la Conca (Pallars Jussà). L'han continuat buscant durant tota la nit i matinada amb una quarantena d'efectius. En aquest cas, està previst mantenir el dispositiu de recerca intensiva en unes 80 hectàrees durant el dia d'avui.
És un home de 83 anys i els seus familiars van alertar de la seva desaparició després d'anar amb un company més al Coll de Bóixols per caçar bolets i no retornar al punt acordat. L'avís es va fer a les 20.06 hores i un ampli operatiu es va posar en marxa i va treballar-hi tota la nit.