Dos boletaires desapareguts en 24 hores: un al Pallars Jussà i l'altre al Ripollès

Els Bombers de la Generalitat estan buscant dos boletaires desapareguts els darrers dies a Catalunya. El primer és el que va desaparèixer dimarts a Bóixols, a Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà, que han continuat buscant durant tota la nit i matinada amb una quarantena d'efectius. En aquest cas, durant aquest dijous està previst mantenir el dispositiu de recerca intensiva en unes 80 hectàrees.
Per altra banda, cap a les 22.25 hores d'aquest dimecres, es va rebre un avís que hi havia un altre boletaire desaparegut, a Gombrèn, al Ripollès. En aquest cas, el dispositiu de recerca està format per una quarantena d'efectius i compta amb bombers de la regió d'emergències de Girona i l'equip de drons, entre d'altres. Concretament, les dues operacions de recerca dels homes compta amb drons, gossos ensinistrats i equips especialitzats GRAE, GRAF i EPAF.
El primer boletaire desaparegut el passat dimarts al Pallars Jussà, es tracta d'un home de 83 anys i els seus familiars van alertar de la seva desaparició després d'anar amb un company més al Coll de Bóixols per caçar bolets i no retornar al punt acordat. L'avís es va fer a les 20.06 hores i un ampli operatiu es va posar en marxa i va treballar-hi tota la nit.
La temporada de bolets comença amb ensurts
Els Bombers també han informat que al llarg de la mateixa jornada van intervenir en dos rescats més de boletaires. En el primer cas, a Montferrer i Castellbò, un helicòpter de rescat va localitzar una persona desorientada i la va acompanyar fins al refugi de la Basseta. En el segon, al Coll de Nargó, l’helicòpter va detectar un altre boletaire i el va traslladar fins al punt on l’esperava la seva família.
Consells de seguretat per a boletaires
L'afició dels bolets provoca que milers de persones, algunes sense preparació física o coneixement de l'entorn, omplin cada tardor el medi natural. Un dels problemes són l'elevat nombre de rescats per persones perdudes o desaparegudes. Aquests són els consells de Protecció Civil per evitar-ho.
- Abans de sortir, cal consultar la previsió meteorològica i informar-se de la zona si no se'n té un coneixement previ.
- Portar equipament adequat, menjar i aigua. La roba de colors facilita una eventual recerca.
- Portar mapes i sistemes tecnològics (telèfon, GPS, aplicacions...), si se saben utilitzar.
- És molt recomanable no anar sol a buscar bolets i mantenir sempre el contacte visual o verbal amb l'acompanyant.
- Cal prendre punts de referència per orientar-se: camins, barrancs, lloc on s'ha deixat el cotxe, etc.
- Cal adaptar l'activitat a la condició física: evitar zones abruptes i amb risc de pluja.
- A la tardor, cal planificar la tornada per arribar al punt de partida molt abans que es faci fosc.
- En cas de perdre's o desorientar-se molt, cal trucar el 112.