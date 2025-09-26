Troben mort el boletaire desaparegut al Pallars Jussà

La recerca que es mantenia activa des de dimarts al vespre a Bóixols, al terme municipal d’Abella de la Conca (Pallars Jussà), ha acabat de la pitjor manera. Els Bombers de la Generalitat han trobat aquest divendres el cos sense vida d’un home de 83 anys que havia sortit a buscar bolets amb el seu germà i que no va poder tornar al punt de trobada després que, en un moment de la sortida, es separessin. L’alerta de la desaparició es va donar a les 20.06 hores de dimarts.
Des d’aquell moment, l’operatiu de recerca ha estat intens i meticulós. Aquest divendres hi han treballat una quinzena de dotacions dels Bombers, amb el suport de drons que ja s’havien fet servir durant el matí per inspeccionar des de l’aire zones de difícil accés. També s’hi han desplaçat tots els gossos de la unitat canina, peça clau en un terreny especialment complicat, amb vegetació espessa i desnivells que feien difícil l’avanç.
Durant la jornada de dimecres, el subcap territorial dels Bombers, Paco Olmedo, havia explicat que la hipòtesi principal era que el boletaire s’havia desorientat i no havia pogut tornar a la zona on l’esperava el seu germà. Olmedo va remarcar que, per les característiques del bosc, era necessari un dispositiu de recerca molt concret, atesa l’abundant vegetació i els nombrosos punts de difícil accés.