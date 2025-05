El Barça presenta la samarreta del Clàssic en un sopar exclusiu amb influencers i personalitats

El Barça ha presentat la que serà la nova samarreta exclusiva en col·laboració amb Spotify per al Clàssic contra el Reial Madrid d'aquest diumenge en un esdeveniment inèdit on ha convidat influencers i personalitats. Tal com ha explicat el club a través d'un comunicat, el Futbol Club Barcelona va organitzar dijous a la nit "una experiència singular" per mostrar l'equipació amb el segell de Cactus Jack, la marca de l'artista Travis Scott, triat per ser el símbol d'Spotify per al partit.

El llançament de la samarreta, que ja es pot adquirir a la Botiga del Barça, formava part de la col·laboració entre l'empresa de distribució de música i el club. "Un pont entre dues expressions culturals que mouen passions arreu del món" expliquen des de l'entitat blaugrana.

La trobada va reunir una vintena de veus emergents i influencers consolidats en diferents disciplines —des de la música fins a la moda i el motor— per viure de prop aquesta simbiosi entre cultura i esport. Entre els i les assistents hi havia noms com Julieta Gracián, Matías Zagazeta, Xavi Serrano, Marc Forné i Biel Juste, entre molts altres. El local es va transformar "amb l'atmòsfera de Travis Scott". Les imatges facilitades pel club parlen per si sola.

El Clàssic

Després de la contundent derrota contra l'Inter a les semifinals de la Champions, el Barça prepara amb il·lusió un partit que podria sentenciar pràcticament la Lliga. El club ja ha mostrat als milions d'aficionats que tenen a les xarxes com serà aquesta samarreta amb publicacions on es poden veure Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Alejandro Balde i Jules Koundé amb l'equipació.

La gran temporada blaugrana a la màxima competició europea va deixar bones notícies a les arques del club. Els càlculs del pressupost de la temporada es van complir amb la classificació per als quarts de final i, malgrat l'eliminació a semifinals, les previsions es va superar i això es tradueix amb, no només un gran ingrés, sinó beneficis.

La classificació per a les semifinals ja va implicar un ingrés de 15 milions d'euros a la caixa forta del Barça. També cal sumar-li que, per la classificació entre els quatre millors equips d'Europa, ja es van rebre 12,5 milions d'euros. La suma de les dues recompenses, juntament amb el paper a la resta del torneig, era el compliment amb els càlculs primerament establerts. El Barça supera així la barrera de diners previstos arran de la trajectòria en la màxima competició europea.