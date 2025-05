L'altra cara de la derrota del Barça: rècord d'ingressos a la Champions

La derrota del Barça a la Champions és un cop dur a nivell esportiu, però la gran temporada blaugrana a la màxima competició europea deixa bones notícies a les arques del club. Els càlculs del pressupost de la temporada es van complir amb la classificació per als quarts de final i, malgrat l'eliminació a semifinals, les previsions s'han superat i això es tradueix amb, no només un gran ingrés, sinó beneficis.

La classificació per a les semifinals ja va implicar un ingrés de 15 milions d'euros a la caixa forta del Barça. També cal sumar-li que, per la classificació entre els quatre millors equips d'Europa, ja es van rebre 12,5 milions d'euros. La suma de les dues recompenses, juntament amb el paper a la resta del torneig, era el compliment amb els càlculs primerament establerts.

El Barça supera així la barrera de diners previstos arran de la trajectòria en la màxima competició europea. El pressupost de facturació de la temporada 2024-2025 marcava que el club havia d'arribar fins a quarts de final de la Champions i semifinals de la Copa del Rei per complir amb els ingressos previstos. El segon títol es va guanyar, una altra bona notícia per a les arques blaugrana.

En aquests moments, el Barça ha ingressat una xifra propera als 83 milions d'euros. Per formar part dels 36 equips que van conformar la lligueta, ja va ingressar 18,62 milions d'euros. Els resultats en aquesta primera classificació ja va suposar nous ingressos: 2,1 milions per cadascuna de les sis victòries (12,1 milions) i 700.000 euros per un empat. A més, també va rebre 665.000 euros d'un repartiment global de diners sobrants.

La segona posició a la lligueta també implica uns ingressos de 9,6 milions, als quals cal sumar-ne dos més per acabar entre els setze primers. Els onze milions del pas a vuitens i els 12,5 milions del pas a quarts completen la xifra final. Sumant els 11,41 milions del coeficient històric i almenys 22,44 del market pool (espònsors i drets televisius) que el Barça ja té assegurats, la quantitat podria ser molt més alta.

Evidentment, però, l'eliminació sí que suposa uns diners que es deixen de guanyar. L'accés a la final suposava un ingrés de 18,5 milions d'euros i la victòria final implicava 6,5 milions d'euros més. Totes aquestes xifres han augmentat arran del nou format de la competició estrenat aquesta mateixa temporada, però, en tot cas, són inferiors al que finalment ha ingressat el club.