«El meu pare n'estaria orgullós»: emotiva reflexió de Jordi Cruyff sobre l'eliminació del Barça

L'aventura del Barça a la Champions ha acabat aquesta temporada amb un final molt cruel. La desolació dels culers és evident, però la realitat és que aquest sentiment de tristesa es combina també amb l'orgull d'un equip que ha lluitat fins al final amb una proposta que descriu perfectament el que ha representat el Barça al llarg de la seva història.

Aquesta és la reflexió que va fer Jordi Cruyff, fill de Johan, just després de l'eliminació contra l'Inter. "El meu pare n'estaria orgullós", va dir davant les càmeres de Movistar Plus en arrancar el postpartit. Cruyff va assegurar que vivia una "sensació difícil d'explicar", en què es barrejava la tristesa i l'orgull per la feina feta.

"Si el meu pare pogués triar una manera de jugar a futbol, seria com ho està fent actualment el Barça", va sentenciar. La reflexió de Cruyff és que "si s'ha de caure, s'ha de fer amb honor", com va passar aquest dimarts. El fill de Johan també va destacar que el joc del Barça ha fet gaudir l'aficionat durant la temporada i què cal quedar-se amb això.