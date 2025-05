De la falta a Gerard Martín a una expulsió perdonada: les polèmiques de l'Inter-Barça

El futbol ha tornat a ser d'allò més cruel amb el Barça la nit d'aquest dimarts, amb la derrota per 4 gols a 3 contra l'Inter de Milà al Giuseppe Meazza que significa l'eliminació de la Lliga de Campions a les portes de la final de Múnic. La desfeta per la mínima és molt dolorosa per la parròquia culer tot i la bona imatge de l'equip, que guanyava per 2 gols a 3 al minut 92, i molts se'n recorden d'algunes decisions polèmiques de l'àrbitre del partit, Szymon Marciniak.

La més transcendent és la del gol de l'empat de d'Acerbi al minut 93, quan Dumfries va guanyar el cos a cos a Gerard Martín abans de fer l'assistència. El Barça reclama que hi va haver falta del carriler holandès, tot i que el VAR no va intervenir en la decisió de l'àrbitre de camp. Abans, ho havia fet perquè Marciniak assenyalés el penal de Cubarsí sobre Lautaro Martínez que va significar el 2 a 2, després que el central català impactés amb la cama del davanter argentí dins l'àrea. El VAR no va entrar, però, en unes mans del mateix Acerbi en el minut 26 que podrien haver estat penal, i tampoc per revisar una possible agressió a Íñigo Martínez en la celebració del 2 a 0.

La polèmica més clara, però, té a veure amb l'expulsió perdonada al migcampista de l'Inter Mkhitarian. Al minut 68, l'armeni va cometre una falta sobre Lamine Yamal al límit de la frontal de l'àrea que Marciniak va assenyalar com a penal. El VAR el va corregir, però l'àrbitre no va ensenyar la targeta groga, que hagués estat la segona i hagués deixat els italians amb un home menys quan faltaven 20 minuts per al final del temps reglamentari.